Количество доменов .ru, используемых для корпоративной почты, за год выросло с 468,2 до 569,8 тыс., сообщила «Инку» компания Рег.ру. Их доля в структуре российской доменной зоны увеличилась с 8% до 9,5%, почти достигнув психологической отметки «каждый десятый домен». На фоне этого тренда Рег.ру запустила новый сервис «Почта под ключ» для малого и среднего бизнеса.

Freepik

В октябре 2025 года российская национальная доменная зона достигла 6 млн доменов. Ключевым изменением стало качественное использование — бизнес переходит от простых «визиток» к полноценным инструментам деловых коммуникаций.

Основным фактором роста эксперты называют упрощение технологий. «Еще 5−7 лет назад настройка корпоративной почты требовала серьезных технических знаний. Сейчас же коробочные сервисы по типу «Почта под ключ» позволяют бизнесу за 15 минут и без участия ИТ-специалиста получить готовую к работе почтовую систему на своем домене. Это снимает главный барьер, который долгое время мешал малому бизнесу выглядеть профессионально в цифровом пространстве», — рассказал директор по развитию продуктов для предпринимателей Рег.решения Иван Грибов.

В компании отметили, что их новое решение включает автоматическую настройку почтовых ящиков, защиту от спама, антивирусную защиту, SSL-сертификаты и резервное копирование. Бизнес может подключить до двух доменов в зонах .ru и .рф, а также создать до 100 почтовых ящиков.

По данным Рег.ру, 75% представителей малого и среднего бизнеса уже применяют корпоративную почту в российских доменных зонах. Наибольшая активность наблюдается в розничной и оптовой торговле (45%), сфере услуг (28%) и производстве (17%). За год интеграция корпоративной почты с CRM-системами, календарями и облачными хранилищами выросла на 30%

Переход на корпоративную почту стал частью массовой цифровизации российского сектора МСП. На фоне усиления конкуренции профессиональный домен и почта превращаются в базовый атрибут компании наравне с юридическим адресом или расчетным счетом.