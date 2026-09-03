В 2025 году почти 4,4 тыс. малых предприятий в России, включая микропредприятия, выполняли исследования и разработки. Внутренние затраты на эту работу составили 114,8 млрд руб., причем 56,5% расходов бизнес покрыл из собственных средств. Данные Росстата впервые проанализировал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

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Для большинства таких компаний — 72% — исследования и разработки являются основным видом деятельности. Еще 11,4% работают в обрабатывающей промышленности, прежде всего занимаются выпуском компьютеров, электронных и оптических изделий. Почти столько же — 11,3% — приходится на сферу информации и связи; 10,2% всех учтенных предприятий разрабатывают ПО, консультируют клиентов и оказывают сопутствующие услуги.

Такие предприятия тяготеют к крупнейшим научным центрам страны. Почти треть из них — 32% — приходится на Москву, еще 11,4% — на Санкт-Петербург. Доля Татарстана составляет 6,5%, Московской области — 4,6%.

Исследованиями и разработками на малых предприятиях занимались 42,9 тыс. человек — без учета внешних совместителей и исполнителей по договорам ГПХ. Половина из них, или 21,5 тыс. человек, были исследователями. Среди них 53% — специалисты моложе 40 лет, тогда как в крупных и средних организациях их доля составляет 43,1%. В НИУ ВШЭ допускают, что одна из причин такой разницы — создание предприятий при вузах, которые вовлекают в научную работу студентов и аспирантов.

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Малые компании финансируют исследования иначе, чем крупные и средние организации: прежде всего за свой счет. Собственные средства обеспечили 56,5% внутренних затрат на исследования и разработки, деньги бюджетов всех уровней — 24,2%. У крупных и средних организаций картина обратная. Бюджет покрывает 54,1% расходов, а сами организации — только 20,1%.

Почти каждый пятый рубль внутренних затрат на исследования и разработки был связан с цифровыми технологиями: на них пришлось 18,4% расходов, или 21,1 млрд руб. Отдельно малые предприятия потратили 12,1 млрд руб. на исследования и разработки, выполненные для них сторонними организациями.

Данные за 2025 год впервые учитывают микропредприятия — компании с численностью до 15 человек и годовым доходом до 120 млн руб. Росстат расширил круг респондентов при сборе статистики в 2026 году, поэтому напрямую сравнивать новые показатели с результатами предыдущих лет нельзя. Компаниям из реестра малых технологических компаний доступны льготные кредиты, гранты и отдельные налоговые меры; для малого бизнеса также действуют патентные льготы и развивается сеть центров трансфера технологий.

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