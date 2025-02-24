К началу 2025 года практически половина всех розничных продаж лекарств и медизделий в России находится под контролем топ-10 крупных аптечных сетей, включая «36,6» и «Риглу». Это следует из данных консалтинговой компании AlphaRM. По данным экспертов, небольшие игроки вынуждены продавать бизнес из-за снижения рентабельности в условиях изменения налогообложения.

На сегодняшний день 10 крупнейших аптечных сетей России контролируют 47,9% рынка фармретейла в стране. Вместе с тем, на топ-5 приходится 32,4%.

По данным AlphaRM, доля «Апреля» составила 9,1%, или 194 млрд руб., «Риглы» — 7,9%, или 169 млрд руб., «Планеты здоровья» — 5,6%, или 120 млрд руб., «Имплозии» — 5,3%, или 114 млрд руб., а «36,6» — 4,5%.

Процесс консолидации в фармретейле начался до пандемии, но во время нее он еще больше углубился. Так, по итогам третьего квартала 2019 года, суммарная доля топ-20 аптечных сетей на рынке розничных продаж, по данным DSM Group, составляла 60%, а за тот же период 2024 года — уже 67,4%.

К концу прошлого года общее количество аптек в сети «36,6» увеличилось на 18,7% относительно результатов 2023 года, достигнув 2,5 тыс. Согласно отчету компании, этому, в том числе, способствовали сделки по слиянию и поглощению.

Так, в декабре «36,6» приобрела 158 точек сети «Аптека для бережливых» в Санкт-Петербурге и ряде регионов на северо-западе России. Также компании перешло около 60 точек сети «Мицар-Н» в Москве, Твери, Московской, Нижегородской и Ярославской областях.

Всего за 2024 год «36,6» купила 12 аптечных сетей в разных регионах. За счет увеличения количества точек, рост сопоставимых продаж составил 13% год к году, а совокупная выручка компании увеличилась на 29,6%, до 97 млрд руб.

«Ригла» стала лидером по приросту новых аптек по итогам прошлого года. По данным «Фармвестника», у нее появилось 1,3 тыс. новых точек. В этом году сеть продолжает заключать сделки по слиянию и поглощению.

Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволит «Ригле» занять доминирующее положение на Камчатке, Сахалине и в Хабаровском крае, поэтому ФАС уже выдала стандартные предписания, направленные на защиту конкуренции.

У краснодарской сети «Апрель» в 2024 году появилось 1,2 тыс. новых точек.

Гендиректор «36,6» Александр Кузин пояснил, к консолидации небольших игроков подталкивает усиление борьбы Федеральной налоговой службой с дроблением бизнеса. С 1 января 2025 года компании, выручка которых превышает 60 млн руб., не могут использовать упрощенную систему налогообложения.

Вместо этого была введена дифференцированная ставка НДС в размере 5% для бизнеса с оборотом от 60 млн до 250 млн руб. и 7% для компаний с выручкой от 250 млн до 450 млн руб. При такой системе налогообложения рентабельность у небольших сетей будет снижаться.

«Все, кто не входит в топ-5, рано или поздно будут вынуждены объединиться», — заключил гендиректор Ассоциации независимых аптек Александр Шишкин на прошедшем 20 февраля в Москве форуме «Фармлига».

Директор московской сети «Диалог» Тамерлан Салиев отметил, что, несмотря на это, небольшие сети все же не спешат массово закрываться или продавать бизнес. По его мнению, заметный процесс консолидации в фармретейле будет идти еще три-пять лет. Рынок пока еще не монопольный, так как 45% продаж приходится на несетевую розницу, заключает эксперт.

Напомним, что недавно правительство предложило дать «Почте России» право реализации лекарств в отделениях, а также предоставить монополию на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики. Об этом говорится в проекте пакета поправок в существующие законы и нормативно-правовые акты.