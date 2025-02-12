«Почте России» предложили дать право реализации лекарств в отделениях, предоставить монополию на продажу марок и доставку писем в почтовые ящики. Об этом говорится в проекте пакета поправок в существующие законы и нормативно-правовые акты.

Представитель Минцифры сообщил, что пока преждевременно говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона. В пояснительной записке сказано, что законопроект должен обеспечить возможность присутствия «Почты России» на труднодоступных и малонаселенных территориях страны.

Из документа следует, что перечень работ и услуг, которые почтовые отделения смогут оказывать в своих отделениях, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, условия их оказания, а также список лекарств, разрешенных к реализации таким образом, будет устанавливать правительство.

Отмечается, что в связи с приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностями с проведением платежей и транспортными ограничениями у «Почты России» значительно снизился поток как входящих, так и исходящих международных почтовых отправлений. У компании начала уменьшаться выручка, что привело к чистым убыткам вместо прибыли.

На данный момент у «Почты России» чуть менее 40 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. По словам главы «Почты России» Михаила Волкова, многие такие отделения имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию.

За девять месяцев 2024 года выручка «Почты России» по РСБУ составила 161 млрд руб. (+3%). Чистый убыток — 9,4 млрд руб., что в 3,6 раза больше убытка по итогам того же периода 2023 года. На конец сентября долг почты составлял 128,3 млрд руб.

Для помощи «Почте» предложены следующие меры:

повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17 до 1,5% от суммы отправлений. Это должно оказать положительное влияние в размере до 5,9 млрд руб. на финансовый результат компании в 2025 году;

применить нулевую ставку по НДС для операторов почтовой связи на международную перевозку почты и грузов, в том числе через фрахтование самолетов. Это должно позволить сократить расходы «Почты России» на сумму до 200 млн руб. в 2025 году;

предоставить компании монополию на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах, а также на отправку электронных счетов за коммунальные услуги на портал «Госуслуги»;

предоставить возможность получать уведомления о доставке почтовых отправлений и платежных документов через портал «Госуслуги»;

установить монополию на продажу марок для «Почты России» и ее «дочек»;

оптимизировать график работы почтовых отделений;

ввести обязанность для площадок электронной торговли обеспечить покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте, в том числе через «Почту России»;

дать «Почте России» возможность привлекать физических и юридических лиц для обработки и доставки товаров электронной торговли.

В Московской области с 11 февраля начала действовать пилотная программа по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги. Согласно постановлению, жители региона смогут добровольно отказаться от дублирования квитанций на бумаге и получать их только в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пилот продлится до 1 октября этого года, а после планируется масштабировать его на всю страну.

Весной 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что «Почта России» может получить исключительное право на доставку к почтовым ящикам. По его мнению, такое решение позволит компании получить дополнительную прибыль от доставки счетов и рекламы и сохранить невысокие тарифы на социально значимые услуги.

В декабре Шадаев заявил, что с учетом уменьшения объема пересылаемых бумажных документов правительство разрабатывает законопроект, который введет в оборот электронные заказные письма и обеспечит «Почте России» монополию на доставку таких сообщений в личный кабинет пользователей «Госуслуг».

Эти сообщения будут иметь юридически значимый статус и будут отправляться на платной основе, сообщал он. Этот же законопроект должен снять ограничения для «Почты России» на открытия пунктов выдачи заказов на условиях франшизы и привлечения самозанятых.

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, компенсацию за доставку пенсий и соцвыплат «Почте России» выплачивает государство. Рост ставки с 1,17 до 1,5%, по его словам, «это не очень значительная сумма». А сама инициатива связана с необходимостью обеспечить заработной платой почтальонов, объяснил Сафонов.

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), а также Ассоциация аптечных учреждений «Союзфарма» направили главе правительства Михаилу Мишустину отрицательные отзывы на законопроект.

«В наших обращениях мы прямо указываем на незаконность предлагаемых норм и подчеркиваем, что «Почта России» не может иметь каких-либо преференций и «льгот» для того, чтобы стать участником системы фармобращения. Мы настаиваем, что госмонополия обязана на общих основаниях получить лицензии для всех почтовых отделений, где предполагается вести отпуск лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Ее исполнительный директор Александр Опарин считает, что появление на рынке игрока, «действующего по особым, «упрощенным» правилам, не только негативно скажется на конкурентной среде, но и, что самое важное, может повлечь причинение вреда здоровью россиян».

Он отметил, что для российской системы лекарственного обеспечения «особое значение имеет вопрос повышения доступности препаратов в отдаленных населенных пунктах», но в РААС видят противоречие предложенного пакета поправок с отраслевым законодательством и принципами лицензирования.

Ранее исполнительный директор компании «Оборот.ру» Иван Кургузов, комментируя инициативу дать «Почте России» монополию на доступ к почтовым ящикам, отметил, что сейчас существует официальный рынок доставки корреспонденции или прессы по почтовым ящикам.

«Теоретически эти компании можно обязать платить отчисления «Почте» за использование ящиков, что увеличит стоимость таких услуг. Или даже законодательно обязать приносить всю корреспонденцию на центры сортировки «Почты России», которая и будет заниматься доставкой до ящика. Но на практике они или уйдут в серую зону, или вообще перестанут оказывать услугу», — предполагал Кургузов.

Представитель Ozon, комментируя предложение пакета обязать маркетплейсы обеспечить покупателям возможность покупки товаров в любой населенный пункт России, отметил, что сейчас «Почта России» уже является для компании постоянным партнером и что товары и так доставляют через любые почтовые отделения.

Напомним, что в декабре 2024 года «ВТБ» выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд руб. Об этом сообщил на заседании комитета Совета федерации по экономической политике министр цифрового развития Максут Шадаев. Деньги будут направлены на развитие «Почты России».