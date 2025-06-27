Почти половина молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет не против заплатить больше за товар, если его выпустил популярный блогер. Это выяснило коммуникационное агентство PR Perfect в своем новом исследовании. В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей поколениия Z. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Фото: Freepik

49% опрошенных признались, что согласны платить больше за продукт, если за ним стоит любимый блогер. При этом каждый пятый готов переплачивать 10-20% от обычной цены.

Еще 16% допускают небольшую наценку до 10%, а самые преданные фанаты (13%) и вовсе не против расстаться с дополнительными 30% и более от стоимости товара.

Молодые люди рассказали также, что больше всего влияет на их доверие брендам. Для 24% респондентов оказалось важным наличие медийного лица за продуктом. Почти половина молодежи (48%) в первую очередь изучает отзывы и репутацию.

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Визуальная составляющая играет роль для 33% опрошенных, а 28% обращают внимание на масштабы компании. История бренда важна для 26%, и только 15% учитывают личность основателя.

Основатель PR Perfect Кристина Петрова подчеркивает, что 53% молодых людей действительно доверяют брендам блогеров, но только при условии безупречной репутации создателя. Любопытно, что 12% зумеров вообще склонны больше верить таким товарам, чем аналогичным продуктам без «медийного лица».

Впрочем остальные участники опроса относятся к подобным брендам с долей здорового скепсиса, считая их скорее маркетинговым ходом, чем серьезным бизнесом.

Исследование наглядно показывает, как меняется потребительское поведение нового поколения. Для современных молодых людей важны не только характеристики продукта, но и личность, которая за ним стоит. Но даже самые преданные фанаты сначала проверят репутацию.