Около 47% опрошенных инженеров и руководителей команд разработки сообщили, что их компании поручают ИИ-агентам проверять программный код, который эти же системы написали. При этом только 26% респондентов уверены, что понимают созданный нейросетями код так же хорошо, как написанный человеком. Такие данные приводятся в исследовании LeadDev AI Code Review Report 2026, в котором приняли участие 377 специалистов из США и Европы.

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Распространение ИИ-инструментов заметно увеличило объем работы, которую выполняют программисты. Половина опрошенных сообщили, что после внедрения нейросетей количество запросов на внесение изменений в код на одного разработчика выросло как минимум на 25%.

Еще 67% отметили увеличение объема таких изменений. Однако возможности команд по проверке кода не растут с той же скоростью. В результате 45% респондентов назвали проверку кода главным препятствием для своевременного выпуска ПО.

Более того, 38% специалистов заявили, что после внедрения ИИ процесс проверки замедлился, и только 25% сообщили об обратном эффекте.

При этом 82% опрошенных утверждают, что сотрудники по-прежнему вручную проверяют большую часть или весь код, созданный нейросетями. Однако 58% понимают только общий замысел программы, не разбираясь во всех деталях, а 11% преимущественно проверяют, запускается ли код и проходит ли он автоматические тесты. Только 18% респондентов считают, что специалисты регулярно располагают достаточной информацией для оценки влияния изменений на архитектуру всей системы.

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Использование одного и того же ИИ-агента для написания и проверки программы создает дополнительный риск. Нейросеть может допустить ошибку при реализации задачи, а затем не заметить ее при повторном анализе. Особенно это касается скрытых логических ошибок, уязвимостей и некорректной работы программы в условиях, которые не предусмотрены тестами.

Несмотря на эти проблемы, только 14% опрошенных сообщили о наличии четких и последовательно применяемых правил проверки сгенерированного кода.

Почти четверть респондентов (24%) заявили, что их компании вообще не отслеживают показатели эффективности проверки. При этом 30% контролируют расход токенов ИИ-моделей и лишь 22% — количество дефектов, которые обнаруживаются уже после выпуска продукта.

Схожую тенденцию выявила компания BairesDev, которая в августе 2026 года опросила 705 разработчиков из более чем 60 стран. За год доля специалистов, использующих ИИ для написания не менее половины своего кода, выросла с 12% до 42%. Одновременно 67% стали тратить больше времени на проверку результатов работы нейросетей, а 52% — на исправление допущенных ими ошибок.

Изменения отражаются и на расходах бизнеса. Среди 41 технического директора, отдельно опрошенного BairesDev, 78% сообщили об увеличении инвестиций в проверку кода, тестирование и контроль качества.

Компании получают возможность быстрее создавать новые функции, но одновременно вынуждены вкладывать дополнительные средства в инструменты проверки и специалистов, которые способны оценивать результаты работы ИИ.

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