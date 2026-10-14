Американский стартап Lightsprint разработал ИИ-платформу, с помощью которой менеджеры продуктов, дизайнеры и другие сотрудники без навыков программирования могут готовить изменения в коде уже работающих сервисов. Для этого достаточно описать задачу обычными словами, а результат перед внедрением смогут проверить инженеры. На развитие платформы стартап объявил о посевном раунде финансирования на $6,1 млн.

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Раунд возглавил венчурный фонд 645 Ventures. К нему присоединились January Capital, Rebel Fund и частные инвесторы, включая генерального директора Opendoor Каза Неджатиана. Об этом 13 октября 2026 года написало издание Business Insider.

Как работает платформа

Lightsprint позволяет сотрудникам без технической подготовки участвовать в разработке и доработке цифровых продуктов. Вместо того чтобы самостоятельно писать код, пользователю достаточно описать задачу обычным языком. ИИ поможет сформулировать требования, подготовить код и собрать интерактивный прототип новой функции.

В отличие от инструментов, ориентированных прежде всего на создание прототипов, Lightsprint работает с существующей кодовой базой компании. Это позволяет готовить изменения для уже запущенных продуктов, а не ограничиваться демонстрационными версиями. Перед внедрением инженеры могут проверить предложенный код и решить, стоит ли включать его в рабочую версию программы.

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От идеи до готового продукта

По словам сооснователя и генерального директора Lightsprint Бенджамина Онга, традиционный процесс разработки может растягиваться на два-три месяца. Сначала менеджер формулирует задачу, затем инженеры оценивают возможность ее реализации, дизайнеры готовят макеты, а разработчики пишут код. Каждый из этих этапов требует участия разных специалистов.

Lightsprint предлагает упростить этот процесс. Менеджеры продуктов и дизайнеры могут не только составлять требования и готовить макеты, но и самостоятельно создавать изменения в коде с помощью ИИ. При этом разработчики не исключаются из процесса — инженеры по-прежнему могут проверять предложенные решения перед внедрением.

Стартап также хочет объединить в одной платформе задачи, для которых команды обычно используют несколько разных инструментов. Речь идет о полном цикле работы над новой функцией — от подготовки дизайна и интерактивного прототипа до написания кода.

Более сотни компаний за полгода

Lightsprint основали в 2026 году Бенджамин Онг, Бенедикт Чан и Хэн Хонг Ли. В том же году команда приняла участие в весенней программе акселератора Y Combinator. По данным Business Insider, стартап начал работать с первыми пользователями в апреле, а к моменту публикации сотрудничал уже более чем со 100 компаниями.

Пока команда Lightsprint насчитывает всего шесть человек, работающих в Сан-Франциско и Сингапуре. Средства посевного раунда стартап планирует потратить на дальнейшее развитие платформы и расширение штата. Компания намерена нанимать новых сотрудников, в том числе в инженерные подразделения, отделы продаж, маркетинга и дизайна.

Lightsprint стремится сделать разработку программ доступнее для сотрудников без инженерной подготовки, но полностью заменить программистов компания не предлагает. Менеджеры и дизайнеры могут самостоятельно готовить изменения с помощью ИИ, тогда как инженеры сохраняют возможность проверять код и контролировать его внедрение в работающий продукт.

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