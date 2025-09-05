Почти половина россиян (43%) хочет уйти из найма и начать свой бизнес, но боится рисковать и опасается неудач, следует из исследования онлайн-кионтеатра KION. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно опросу более 1,1 тыс. человек старше 25 лет из разных регионов России, в числе тех, кто готов начать бизнес, оказались 32% опрошенных, в то время как 23% полностью удовлетворены текущей занятостью по найму.

Основным фактором недовольства работой на кого-то остаётся низкий уровень зарплаты — на это указали 52% участников. К другим распространенным жалобам относится жесткий график 5/2 (29%), необходимость работать в офисе (25%) и проблемы с руководством или коллективом (25%).

Собственное дело привлекает россиян возможностью самостоятельно планировать время (69%), получать более высокий доход (42%) и занимать руководящую позицию (21%).

Читайте также Россияне рассказали, как ведут бизнес на основе своего хобби

Кроме того, о собственной винодельне мечтают 25% респондентов, однако лишь 21% из них рассматривают вариант переезда в Краснодарский край для реализации этой идеи. Опрос приурочен к премьере в онлайн-кинотеатре KION лирической комедии «Виноград», где главный герой — московский топ-менеджер — теряет работу, но становится владельцем убыточных виноградников в Анапе.

Ранее более половины (54%) россиян, получающих официально доход от хобби, признались, что для дальнейшего развития намерены оформить свой бизнес в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Среди тех, кто пока занимается хобби только для себя, 22% задумываются о монетизации увлечения.