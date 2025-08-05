Более половины (54%) россиян, получающих официально доход от хобби, для дальнейшего развития намерены оформить свой бизнес в статусе индивидуального предпринимателя (ИП), показал опрос компании OMI по запросу «Лаборатории Касперского». Подробности — в распоряжении «Инка».

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По данным опроса 1688 жителей городов-миллионников России в возрасте от 22 до 65 лет, среди россиян, которые получают официальный доход от любимого дела, 58% имеют статус самозанятых, 25% избрали форму ИП, 12% предпочли общество с ограниченной ответственностью, а 3% — акционерное общество.

Среди тех, кто пока занимается хобби только для себя, 22% задумываются о монетизации увлечения и изучают особенности разных форм собственности, а 46% выразили готовность обратиться к теме в дальнейшем. При этом большинство, намеревающихся оформить доход официально, рассматривают статус самозанятого (71%), тогда как 16% склоняются к регистрации ИП, 10% — к открытию ООО, и лишь 2% — к созданию акционерного общества.

Ранее в «Лаборатории Касперского» подсчитали, что каждый седьмой россиянин (14%) готов уйти с основной работы, чтобы сделать хобби основным источником дохода. При этом 69% респондентов хотели бы зарабатывать на своих увлечениях параллельно с основной занятостью.

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По мнению руководителя отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского» Алексея Киселева, при продвижении товаров и услуг в интернете начинающие предприниматели неизбежно сталкиваются с киберугрозами.

Для повышения защиты специалисты рекомендуют предпринимателям использовать лицензионное программное обеспечение, регулярно его обновлять и следить за сообщениями вендоров. Также важно обучать сотрудников цифровой грамотности и устанавливать надежные защитные системы на рабочую технику.