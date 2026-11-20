В головной компании Wildberries изменился состав владельцев: 30% бизнеса перешли двум закрытым паевым фондам. Доли Татьяны Ким и структур Роберта Мирзояна сократились. Перемены могут быть связаны с подготовкой к вхождению ВТБ в финансовые активы маркетплейса, предполагают эксперты.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, 19 ноября ООО «Вайлдберриз», связанное с Ким, уменьшило свою долю в ООО РВБ с 65% до 45%. Участие ООО «Стинн», представляющего структуры Роберта Мирзояна, снизилось с 35% до 25%. Освободившиеся 30% распределили между двумя фондами: ЗПИФ «Томь» получил 15%, еще 15% досталось ЗПИФ «Гало». Первый находится под управлением АО «ГФТ ПИФ», второй — ООО УК «Эмрис».

В РВБ назвали изменения частью внутренней реорганизации. По заявлению компании, группа пересматривает состав учредителей и распределение ответственности, одновременно оптимизируя активы на российском и зарубежных рынках. Кто в конечном счете контролирует новые фонды, не сообщается.

При этом «Гало» уже владел половиной ООО «Стинн» в 2024 году. В числе учредителей управляющей компании «Эмрис» — Алексей Власов, Анатолий Полтавский, Станислав Грига, Олег Сухарев и Дмитрий Кононченко. Грига и Сухарев также являются совладельцами «МСБ-Лизинг». Владельцы АО «ГФТ ПИФ» не раскрываются, его генеральный директор — Дмитрий Баранов.

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Изменение состава участников РВБ может быть связано с предстоящей сделкой с ВТБ, полагает директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов. По его мнению, обновленная структура капитала может сделать оформление такой сделки удобнее.

О партнерстве Wildberries с ВТБ объявили весной. Госбанк планирует получить 5% в WB Банке, а также доли в финансовых технологиях, цифровых проектах и сервисах группы, связанных с финансовым рынком. Для этого предполагалась допэмиссия объемом 300–400 млрд руб. с ценой размещения 87 руб. за акцию.

Еще одной причиной пересмотра структуры могли стать санкционные риски, считает Жиганов. На этой неделе Евросоюз ввел ограничения против Татьяны Ким. В РВБ заявили, что санкции не повлияют на работу маркетплейса и других компаний экосистемы. В компании пояснили, что у группы нет активов в ЕС и она не ведет там деятельность.

В 2025 году оборот RWB на российском рынке составил 6,1 трлн руб. — на 49% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль группы за тот же период увеличилась на 68%, до 175 млрд руб.

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