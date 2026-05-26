Объединенная группа RWB и ВТБ запускают совместный проект в банковских сервисах и e-commerce. В рамках партнерства ВТБ войдет в капитал WB Банка и купит 5% акций. Стороны допускают, что в дальнейшем банк может увеличить участие в финансовом бизнесе маркетплейса, сообщили «Инку» в пресс-службе RWB.

Сделка даст WB Банку доступ к инфраструктуре и продуктам ВТБ. Клиенты смогут пользоваться отделениями банка, его банкоматной сетью, ипотечными программами, инвестиционными сервисами и другими финансовыми продуктами.

Партнерство затронет и продавцов маркетплейса. Компании малого и среднего бизнеса, которые работают через WB Банк, смогут пользоваться корпоративными инструментами ВТБ, включая расчетные сервисы и кредитные решения.

RWB, в свою очередь, будет участвовать в развитии розничного бизнеса ВТБ. Группа рассчитывает использовать в банковских сервисах собственные цифровые технологии, ИИ-инструменты и опыт создания пользовательских онлайн-платформ.

О переговорах между ВТБ и крупнейшим маркетплейсом ранее сообщали источники РБК. По их информации, компании начали обсуждать возможную интеграцию после разногласий вокруг распределения комиссий при онлайн-платежах. В обсуждение, по данным собеседников издания, были вовлечены и регуляторы.

В апреле первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова рассказывала, что банк готовит совместный запуск с крупным игроком розничного рынка. Тогда она называла проект новым для российского финансового сектора и говорила об необычном формате для клиентов.

