Согласно совместному исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», 73% россиян убеждены, что подросткам стоит подрабатывать во время летних каникул. Как показал опрос 3,5 тыс. пользователей, главными преимуществами такой практики респонденты считают развитие самостоятельности (78%) и ответственности (73%). Более половины участников (54%) отметили важность появления у подростков собственных сбережений, а 53% подчеркнули ценность приобретаемого трудового опыта.

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Исследование также выявило, что 59% родителей подростков уже планируют летнюю занятость для своих детей. При этом 25% пока не рассматривают такую возможность, и лишь 15% категорически отвергают идею летней подработки для своего ребенка.

Что касается возможных профессий, то чаще всего родители видят своих детей в роли помощников на мероприятиях (26%), курьеров (23%) или работников склада (19%). Каждый десятый респондент допускает работу подростка продавцом-консультантом, по 6% — официантом или копирайтером.

Реже назывались такие варианты как репетиторство, работа бариста, выгул собак, аниматорская деятельность и няня (по 3% на каждую позицию).

Вопрос оплаты подросткового труда вызвал разнообразие мнений: 14% опрошенных считают справедливой зарплату от 20 до 30 тысяч рублей, 10% — от 30 до 50 тысяч, 8% — от 50 до 70 тысяч, и 2% — от 70 до 100 тысяч рублей.

При этом 10% респондентов настаивают, что оплата не должна зависеть от возраста работника, а большинство (56%) полагают, что размер вознаграждения должен определяться конкретными условиями и нагрузкой.