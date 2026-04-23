Несмотря на ускорение инфляции и рост повседневных расходов, жители российских городов не отказываются от цифровых развлечений. Подписки на онлайн-кинотеатры остаются востребованной статьей расходов: по итогам первого квартала 2026 года ими пользовались 56% опрошенных, а платные подписки были у 45%. Это рекордный показатель, следует из исследования ICMR (ООО «ГФК-Русь»). Подробности — в распоряжении «Инка».

По данным Росстата, инфляция в России в марте составила 0,6% после 0,73% в феврале и 1,62% в январе. С начала года цены выросли на 2,97%. На этом фоне устойчивый спрос на стриминговые сервисы показывает, что пользователи воспринимают их как доступный и привычный формат досуга.

Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года подписками пользовались 51% жителей российских городов, а платными — 40%. Таким образом, всего за три месяца рынок прибавил по 5 п.п. сразу по двум ключевым показателям.

Активнее всего онлайн-кинотеатрами пользуется аудитория 25–34 лет — в этой группе подписки есть у 64% респондентов. В крупнейших городах доля пользователей еще выше — до 61% в Москве и Санкт-Петербурге. Самые низкие показатели — у групп 16–24 и 45–55 лет, где подписками пользуются по 50% опрошенных.

Лидером рынка остается Кинопоиск, который продолжает наращивать отрыв от конкурентов. В первом квартале его подпиской пользовались 27% жителей российских городов против 23% кварталом ранее. Это лучший результат среди российских онлайн-кинотеатров за все время наблюдений. Доля платящих пользователей сервиса выросла с 19% до 22%.

Второе место занимает Okko: подпиской сервиса пользуются 14% горожан, из них 11% оплачивают доступ. Третью строчку по общей аудитории делят Иви и Wink — по 11%. Однако по доле платящих пользователей Иви вышел вперед: 9% против 8% у Wink. Пятое место занимает КИОН с 9% пользователей подписки, из которых 7% пользуются платным тарифом.

В исследовании приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

