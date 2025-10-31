Специалисты по отделке в уходящем октябре возглавили рейтинг самых прибыльных профессий подработки: за неполную занятость им предлагают внушительные 125 558 руб./мес. Следом идут мастера по ремонту бытовой техники с примерно 117 034 руб., а на третьем месте — сборщики мебели с 116 614 руб., подсчитали в «Авито Подработка». Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Аналитики предупреждают, что такие цифры отражают не столько типичный доход, сколько заявленные компанией-заказчиком значения: на общем уровне заработок исполнителя может быть ниже из-за региона, опыта, количества смен и других факторов.

Дополнительно исследование показывает, что лидерами по регионам стали Магаданская область (158 581 руб./мес), Республики Ингушетия (150 571 руб./мес) и Алтай (137 859 руб./мес) по среднему предлагаемому вознаграждению за подработку. Для бизнеса важно понимать, что кадровый резерв востребован там, где работодатель готов платить выше средней по рынку.

В контексте российской экономики тенденция подработки растет — по данным SuperJob, почти 25% работающих россиян имеют дополнительную занятость, и у 12% из них подработка приносит половину общего дохода. А исследование Rambler&Co показывает: почти половина (47%) россиян хотят подрабатывать удаленно и 29% рассматривают самозанятость.

Рынок подработки именно рабочих специальностей становится все более активным и конкурентным, а чтобы привлечь исполнителей, работодателям приходится учитывать регион, ставку и условия. При этом востребованность гибких моделей занятости растет. Такой подход позволяет нанимать людей под сезонные или «пиковые» задачи. Однако даже при внушительных ставках стабильности ждать не стоит: подработка по природе своей нерегулярна, поэтому бизнесу важно продумать систему контроля качества, условий труда и мотивации, чтобы привлечённые исполнители действительно работали эффективно и оставались надолго.