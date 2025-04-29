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Подразделение Alibaba представило семейство моделей Qwen3, чтобы составить конкуренцию DeepSeek

Подразделение Alibaba представило семейство моделей Qwen3, чтобы составить конкуренцию DeepSeek

Компания Qwen выпустила новое семейство языковых моделей Qwen3. Флагманская модель Qwen3-235B-A22B содержит 235 млрд параметров (из которых 22 млрд работают постоянно) и показывает в тестах результаты на уровне DeepSeek-R1, o1, o3-mini, Grok-3 и Gemini-2.5-Pro. Более компактная модель Qwen3-30B-A3B превосходит предыдущий продукт Qwen — алгоритм QwQ-32B, — несмотря на то что последняя имеет в 10 раз больше активируемых параметров.

Фото: Qwen

Всего выпущено восемь моделей: две модели с открытыми весами — параметрами обучения (Qwen3-235B-A22B и Qwen3-30B-A3B) и шесть плотных моделей с несколькими слоями компонентов разного размера (от Qwen3-0.6B до Qwen3-32B). Все модели обладают контекстным окном от 32K до 128K токенов и доступны на платформах Hugging Face, ModelScope и Kaggle.

Ключевой особенностью Qwen3 является гибридный подход к решению задач с двумя режимами работы: «рассуждение» для сложных задач и обычная генерация для быстрых ответов на простые вопросы. Это позволяет пользователям контролировать глубину «размышлений» модели в зависимости от задачи и сохранять баланс между стоимостью использования нейросети и качеством ответов.

Модели Qwen3 поддерживают 119 языков и диалектов из различных языковых семей, включая индоевропейские, сино-тибетские, афразийские и другие языки. Также улучшены возможности агентного взаимодействия, программирования и поддержка MCP (Multi-modal Conversational Protocol), который может комбинировать разные формы коммуникации.

Для предобучения Qwen3 использовался датасет размеров в 36 трлн токенов — почти вдвое больше, чем у Qwen2.5 (18 трлн). Благодаря этим улучшениям модели Qwen3 достигают производительности моделей Qwen2.5 с значительно меньшим количеством параметров, а модели «смеси экспертов» по производительности сравнимы с плотными моделями Qwen2.5, хотя используют для генерации ответа всего 10% параметров.

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