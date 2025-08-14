Вьетнамский робототехнический стартап VinMotion, входящий в конгломерат Vingroup, представил синхронно танцующих роботов-гуманоидов всего через семь месяцев после своего основания. Это событие решает проблему долгого и дорогого цикла разработки в робототехнике, показывая, что Вьетнам способен быстро создавать сложные и конкурентоспособные технологии.

VinMotion/Unsplash

На мероприятии, посвященном 32-летию Vingroup, группа роботов исполнила синхронный танец перед аудиторией более чем в 1000 человек. Инженеры VinMotion разработали все системы — механику, электронику и программное обеспечение — полностью самостоятельно. Роботы использовали датчики расстояния для поддержания равновесия и выполнения сложных движений, а не просто следовали заранее запрограммированной последовательности.

Для обеспечения идеальной синхронизации компания оптимизировала вычисления в реальном времени и сетевую инфраструктуру, связывающую роботов. Это позволило им «общаться» практически без задержек, несмотря на возможные помехи от Wi-Fi-сигналов большой аудитории. Успешная демонстрация доказывает готовность технологии к развертыванию нескольких роботов одновременно в практических приложениях.

По словам председателя компании VinMotion, индустрия гуманоидных роботов все еще находится на ранней стадии, и у Вьетнама есть шанс занять лидирующие позиции в определенных сегментах. Компания планирует разрабатывать роботов для производства, складов, сферы услуг и для работы в опасных средах.

Этот быстрый успех является частью более широкой стратегии Вьетнама по развитию высоких технологий. Страна не сталкивается с такими же высокими затратами или проблемами доверия, как США и Китай, что дает ей определенные преимущества.

Ранее американская компания Hugging Face представила андроидов с открытым исходным кодом, собрать которых можно всего за $3 тыс.