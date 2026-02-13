Знаменитый «Хогвартс-экспресс», знакомый миллионам зрителей по фильмам о юном волшебнике Гарри Поттере, рискует навсегда остановиться. Причина — не темные силы, а нехватка денег на безопасность.

Ana azuria/Unsplash

Речь идет о реальном составе Jacobite Steam Train, который курсирует между шотландскими городами Форт-Уильям и Маллайг. Именно этот паровоз и живописный маршрут через мост Гленфиннан стали экранным воплощением поезда, увозившего Гарри Поттера в Хогвартс.

После оглушительного успеха франшизы состав прочно оброс магическим брендом и превратился в одну из главных туристических достопримечательностей Шотландии, ежегодно перевозя более 70 тыс. пассажиров. Вклад экспресса в экономику региона оценивается в 19,3 млн фунтов — сюда входят не только билеты, но и траты путешественников на отели, кафе и сувениры.

Однако в 2023 году компания-оператор West Coast Railways проиграла суд, касающийся безопасности дверей. Теперь от нее требуют установить на вагоны центральные замки — работы оцениваются в 7 млн фунтов. Для перевозчика это неподъемная сумма. Юристы компании заявляют, что расходы в семь раз превышают среднегодовую чистую прибыль и фактически лишат бизнес дохода на ближайшее десятилетие.

Сейчас будущее легендарного состава туманно: расписание на этот год до сих пор не утверждено, а оператор ищет выход из ситуации. Если решение не найдется, то легендарный паровоз, который почти два десятилетия возил туристов по следам Гарри Поттера, может в скором времени совершить свой последний рейс.

