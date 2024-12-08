Семья Айзека Френча, уроженца Дири, штат Айдахо, случайно обнаружила заброшенный вагон поезда на ферме соседа. Машина, построенная в 1900-х годах, десятилетиями стояла на одном месте. Дерево гнило, росли сорняки, а внутри жили около 20 кошек. Однако это не смутило мужчину, и он решил выкупить вагон за $3 тыс., чтобы открыть свой бизнес.

Вагон поезда номер 306 первоначально курсировал на железной дороге Вашингтон-Айдахо и Монтана с 1909 по 1950-е годы. Прошло несколько лет, прежде чем семья приобрела его всего за $3 тыс. в 2020 году. Инициатором покупки стал отец Френча.

Изображение взято с сайта CNBC

«У моего отца была вера и видение этого, и я так рад, что он это сделал, — говорит 27-летний Френч. — Есть что-то очень приятное в том, чтобы взять старое сооружение, которое было построено с такой любовью, и вдохнуть в него жизнь».

Семье потребовалось немало времени, чтобы найти человека, готового переместить 61-футовую конструкцию на их участок земли площадью 145 акров. Переезд обошелся примерно в $10 тыс.

«Это просто красивое, уединенное место на природе, — говорит Френч. — Мы выбрали самую высокую точку на нашем участке, чтобы можно было запечатлеть эти эпические виды».

Затем семья потратила $137 тыс. и шесть месяцев на реконструкцию здания, которое они намеревались использовать как Airbnb. Расходы включали строительство платформы, ремонт полов, добавление ванной комнаты, ландшафтный дизайн и мебель.

Изображение взято с сайта CNBC

Френч, его родители, братья и сестры выполнили большую часть работы самостоятельно, восстановив вагон, чтобы он соответствовал оригинальному дизайну. Они наняли друзей-субподрядчиков для работ по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха и электрике.

Они также вручную нарисовали надпись на внешней стороне вагона, основываясь на найденной ими старой фотографии. В вагоне даже сохранились оригинальные окна. «Летом мы их открываем, чтобы ветерок продувал машину. Это просто прекрасно. В сезон сена вы чувствуете запах ржи, разносящийся по машине», — говорит предприниматель.

Изображение взято с сайта CNBC

Чтобы сделать вагон пригодным для жилья, Френч и его семья переоборудовали пассажирское помещение в зону отдыха, добавили мини-кухню и газовую плиту-буржуйку. Они построили ванную комнату с амбарной дверью и переоборудовали бывшее почтовое отделение вагона в спальню с кроватью размера king-size.

«Наши гости просто в восторге. Они просыпаются утром и смотрят прямо на эти прекрасные панорамные виды сельской местности. Это действительно потрясающее место для сна», — говорит Френч. Чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным, семья добавила прямо снаружи сауну с зеркалами, джакузи и очаг.

«Идея заключается в том, чтобы отразить окружающую природу. Поскольку у нас были эти прекрасные сосны и захватывающий вид, мы решили, что это будет классное сочетание нового и старого», — говорит Френч.

Несмотря на то, что вагон поезда находился в глуши, он мгновенно стал хитом на Airbnb. Листинг стал одним из самых успешных мест Airbnb в стране, согласно Fast Company. Проживание в отреставрированном вагоне поезда 1909 года обходится до $350 за ночь.

Изображение взято с сайта CNBC

«Больше всего мне нравится то, что в нем уже заложена история и сюжет», — говорит Френч.

В первый год вагон был заполнен на 90% и принес $14,2 тыс. дохода. С тех пор он увеличился до $90 тыс. в год. По прогнозам, в этом году бизнес может принести до $105 тыс.

В 2023 году вагон был забронирован на 231 ночь на Airbnb. Он приносит около 65% прибыли, при том, что 30–35% от общего дохода идет на расходы на уборку, текущее мелкое обслуживание и ремонт, налоги на имущество и страхование.

Семья знает, что они могут поднять цену за ночь проживания в вагоне поезда, но Френч говорит, что они не планируют этого делать, поскольку им приятно принимать людей со всего мира, желающих прикоснуться к истории.

«Сколько старых зданий, старых историй и старых вагонов просто стоят там, ожидая, когда их откроют и полюбят, — говорит предприниматель. — И я думаю, что это ключ к разгадке. Нужно иметь немного любви и вдохновения, чтобы участвовать в таком проекте и вдохнуть в него новую жизнь».

Тем временем иностранцы начали скупать брошенные дома в Японии. Согласно данным правительства, по состоянию на 2023 год в Японии насчитывалось более 9 млн акий — пустующих домов, некоторые из которых продавались менее чем за $10 тыс. Эти дома, часто заброшены на протяжении десятилетий и разбросаны по сельским районам и крупным городам, что дает уникальную возможность покупателям с креативными идеями.