Выражение «погугли это», десятилетиями остававшееся универсальным ответом на любой вопрос, у поколений Z и Альфа все чаще уступает место фразе «поищи это» (search it) — формулировке, которая выполняет ту же функцию, но не привязана к конкретному сервису.

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Изменение речевого поведения фиксируется на фоне более широких данных о влиянии ИИ-чат-ботов на повседневный язык пользователей, прежде всего среди детей и подростков, выросших с голосовыми помощниками и диалоговыми системами.

Смена формулировки объясняется тем, что дети, привыкшие сначала к Siri, затем к ChatGPT и Gemini, не обязательно обращаются к поисковой системе как к первому источнику информации — они с равной вероятностью спрашивают чат-бота, голосового ассистента или ищут ответ через приложение вроде TikTok.

Фраза «поищи это» универсальна и не указывает на конкретную платформу, тогда как «погугли» изначально было жестко привязано к одному сервису.

Юридическая уязвимость такой привязки давно беспокоила саму компанию Google: превращение названия бренда в нарицательное обозначение действия создает риск юридической генерализации (genericide), при которой суд может лишить товарный знак правовой защиты — по такому пути ранее прошли аспирин и эскалатор.

Merriam-Webster и Oxford English Dictionary официально закрепили глагол «google» со строчной буквы еще в 2006 г., что зафиксировало уже сложившуюся практику.

Исследования показывают, что чат-боты уже измеримо влияют на разговорную речь: в обиход входят характерные для ответов ИИ слова вроде meticulous и adept. По данным анализа более 100 тыс. постов и комментариев в Reddit, пользователи усваивают лексику чат-ботов не только при копировании текста, но и в спонтанной, неотредактированной речи — в том числе люди, никогда не пользовавшиеся ChatGPT напрямую.

Один из исследователей, работающий в берлинском Институте изучения развития человека Общества Макса Планка, отметил, что заметил изменения в собственной речи спустя примерно год после выхода чат-бота.

Похожая динамика зафиксирована в независимом анализе 22,1 млн слов неотредактированной устной речи, проведенном во Флоридском университете штата: почти три четверти отслеживаемых ИИ-ассоциированных слов показали рост частоты употребления, причем некоторые — более чем двукратный.

Отдельное исследование 2022 г. показало, что дети из семей, использующих Alexa и Siri, начинают обращаться к людям в той же командной, лаконичной манере, в какой они общаются с голосовыми ассистентами — задолго до появления ChatGPT. Это же поколение сегодня заменяет «погугли» на «поищи».

Наблюдатели отмечают, что смена лексики отражает не разовый языковой тренд, а устойчивый сдвиг в том, как молодая аудитория формирует привычку поиска информации: чат-боты постепенно занимают место, которое ранее безраздельно принадлежало поисковым системам, и это создает для Google дополнительный коммерческий риск в дополнение к юридическому.

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