Американский ИИ-стартап Perplexity AI активно развивает стратегические партнерства с крупными производителями смартфонов. Компания уже заключила соглашение с Motorola (принадлежит Lenovo) о предустановке своего приложения на новых устройствах Motorola Razr в качестве альтернативы Google Gemini.

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Параллельно Perplexity ведет переговоры с Samsung Electronics о возможных вариантах интеграции. Среди обсуждаемых опций — предложение Perplexity как альтернативного ИИ-ассистента, предустановка приложения на смартфоны или его заметное размещение в Galaxy Store. Партнерство с Samsung, занимающей около 20% мирового рынка смартфонов, стало бы значительным достижением для стартапа, основанного в 2022 году. Переговоры осложняются давними связями Samsung с Google, нейросеть которого уже интегрирована в телефоны корейского производителя.

Несмотря на существующие партнерства с Google, Samsung поддерживает отношения с Perplexity. Инвестиционное подразделение Samsung NEXT вложило средства в стартап в 2024 году. По данным Bloomberg, сейчас обсуждается новый раунд финансирования, который может удвоить оценку Perplexity до 18 миллиардов долларов, при этом стартап намерен привлечь до 1 миллиарда долларов.

Недавно Perplexity также объявила о партнерстве с Deutsche Telekom, в рамках которого будет создан смартфон с фокусом на искусственный интеллект стоимостью менее $1 тыс. Выпуск устройства запланирован в 2025 году.