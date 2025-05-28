Контент из Telegram-каналов стал активнее появляться в результатах поиска, особенно в «Яндексе». Согласно исследованию Seowork, переходы из поисковиков уже обеспечивают более 20% всего трафика каналов мессенджера. Это открывает новые возможности для блогеров и бизнеса. При этом эксперты отмечают, что такой трафик пока остается нестабильным и сильно зависит от алгоритмов ранжирования.

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Аналитики Seowork выяснили, что с 2024 года поисковые системы, в первую очередь «Яндекс», стали чаще индексировать Telegram. Если в начале прошлого года число показов ссылок на каналы составляло около 1,7 тыс., то к декабрю оно выросло до 3,7 тыс.

В настоящее время подавляющее большинство таких показов — около 90% — приходится на «Яндекс», тогда как Google демонстрирует значительно меньшую активность в этом направлении. Примечательно, что в российской поисковой системе Telegram-каналы регулярно попадают в первую десятку результатов поиска, в то время как в Google они обычно оказываются на позициях ниже двадцатого.

Наибольшую активность каналы Telegram демонстрируют по так называемым транзакционным запросам, когда пользователи ищут товары или услуги без указания конкретного бренда. В 2024 году таких запросов было зафиксировано более 7,6 млн. На втором месте по частоте появления Telegram-каналов в выдаче находятся навигационные запросы, связанные с поиском конкретных брендов — их количество составило около 2,2 млн случаев.

Для бизнеса эта тенденция представляет значительный интерес, поскольку поисковые системы начали рассматривать контент из Telegram как релевантный ответ на пользовательские запросы. Это позволяет компаниям и контент-создателям привлекать дополнительную аудиторию, не прибегая к платной рекламе.

По данным «Яндекса», в 2025 году пользователи ежедневно совершают более 3 млн переходов в Telegram непосредственно из поисковой выдачи. При этом большинство таких переходов — около 70% — ведут пользователей к конкретным публикациям в каналах, а не на их главные страницы.

Однако эксперты выражают сомнения относительно стабильности этого источника трафика. Так, Тимур Угулава из агентства «Медиасфера» подтверждает улучшение индексации Telegram, но отмечает, что эффект пока уступает традиционным веб-сайтам.

Алексей Пак, основатель рекламного агентства Purple Door, обращает внимание на то, что крупные каналы действительно получают дополнительный трафик из поиска, тогда как для небольших блогеров этот источник практически не работает.

Юлия Долгова, президент Ассоциации блогеров, считает, что ощутимый органический трафик — до 20% — могут получать преимущественно новостные каналы, в то время как авторские проекты редко появляются в топе выдачи.

Федор Круглов из MediaSniper подчеркивает, что наблюдаемый рост переходов из поиска скорее отражает работу алгоритмов, чем формирует устойчивый тренд, и без интеграции с рекламными инструментами, такими как РСЯ, рассчитывать на стабильный приток аудитории достаточно сложно.

Таким образом, Telegram постепенно становится частью поисковой экосистемы, хотя его контент пока не демонстрирует стабильного ранжирования. Для бизнеса это открывает возможности бесплатного привлечения аудитории, однако без дополнительных маркетинговых усилий эффект может оказаться незначительным.