Понимание предпочтений разных поколений — от бэби-бумеров до зумеров — позволяет брендам эффективнее выстраивать маркетинговые стратегии в 2025 году, следует из исследования Epsilon. Ключевые выводы показывают, что поколенческие различия влияют на выбор каналов маркетинга, брендинг и даже дизайн продуктов.

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Исследование показывает, что потребители всех поколений ценят как онлайн-покупки, так и походы по магазинам. Последние для поколения Z — это социальное событие, а бэби-бумеры предпочитают тестировать товары лично.

Социальные медиа и инфлюенсеры остаются ключевыми для представителей поколения Z и миллениалов (более трети ориентируются на них при выборе товаров), тогда как бумеры доверяют отзывам и рекомендациям друзей.

Искусственный интеллект набирает популярность: миллениалы чаще других поколений используют его ежедневно, особенно родители, ценящие интерактивность (28%) и точность (25%).

Среди бумеров ИИ больше используют те, у кого нет детей и внуков. Главными причинами применения технологии они называют генерацию новых идей и точек зрения (23% против 14%) и опробование новых и различных технологий (22% против 13%).

Одним из решающих факторов при покупке товара или услуги становятся программы лояльности. Так, 58% потребителей выбирают магазины с вознаграждениями, а 20% избегают те, где их нет.

Результаты исследования помогут брендам персонализировать маркетинговые стратегии, выбирая каналы и сообщения, которые резонируют с целевой аудиторией. Например, для миллениалов важны социальные сети и вознаграждения, а для бумеров — реальный опыт и надежность.