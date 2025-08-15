Современная молодежь кардинально меняет подход к карьере. Согласно исследованию VK Education, проведенному в августе 2025 года среди 1200 респондентов 18−25 лет, зумеры ставят во главу угла комфортные условия работы и постоянное развитие. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Ключевой тренд — неприятие токсичной рабочей среды. 29% опрошенных заявили, что не готовы мириться с нездоровой атмосферой в коллективе. Почти столько же (30%) отвергают рутинные задачи, предпочитая креативную работу. Устаревшие методы управления также вызывают отторжение у 26% представителей поколения Z.

Особое внимание молодежь уделяет непрерывному обучению. Треть респондентов считают постоянное развитие обязательным условием современной жизни. Еще 39% готовы учиться по мере необходимости. При этом только 16% воспринимают концепцию lifelong learning как переоцененный тренд.

При выборе работы зумеры демонстрируют прагматичный подход. 35% готовы принять неидеальные условия, если они будут адекватными. Каждый пятый (21%) убежден, что успешный специалист должен постоянно развиваться, не зацикливаясь на одной специальности.

Мотивацию к обучению чаще всего дает окружение (28%) или личный интерес (28%). Карьерные перспективы остаются важным фактором для 25% молодежи. При этом 13% рассматривают дополнительное образование как страховку на случай смены профессии.