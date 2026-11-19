На российском рынке слияний и поглощений технологических компаний основным предметом разногласий стало распределение контроля: покупатели хотят получить в среднем две трети бизнеса сразу после сделки, тогда как продавцы готовы передать менее 40%. При этом стороны почти сблизили позиции по условиям оплаты. Такие данные приводятся в исследовании M&A Tech 2026, подготовленном «Акселератором ФРИИ» и IPO Advisory Board при участии агентства АК&М (есть в распоряжении «Инка»).

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За год разрыв в ожиданиях по доле цены, выплачиваемой при закрытии сделки, сократился с 22,2 до 5,9 процентного пункта. Покупатели теперь готовы платить сразу в среднем 54,1% стоимости компании против 36,6% годом ранее. Продавцы по-прежнему рассчитывают получить на этом этапе около 60% суммы. По условиям отложенных выплат (earn-out) расхождение между сторонами уменьшилось с 14,8 до 2,7 п. п.

В вопросе распределения долей компромисса пока нет. Покупатели рассчитывают получить 66,7% капитала приобретаемой компании сразу после закрытия сделки, тогда как продавцы готовы передать в среднем 39,4%. При этом 77% собственников согласны уступить только миноритарную долю до получения основной части оплаты.

Одновременно на рынке сохраняется разрыв между предложением технологических активов и спросом на них. За последний год 46% опрошенных продавцов не получили ни одного предложения о покупке бизнеса. Среди компаний с выручкой менее 200 млн руб. таких оказалось 57%. При этом семь из 11 покупателей ориентируются на приобретение активов с выручкой от 200 млн руб.

Снижение ключевой ставки с 21 до 14% не привело к заметному оживлению рынка. Восемь из 11 покупателей заявили, что ее уровень не влияет на темпы приобретений, а десять используют преимущественно собственные средства для финансирования сделок.

Причины отказа от покупки зависят от этапа переговоров. В практике авторов исследования из 101 обращения к стратегическим покупателям 70 завершились отказом. Почти половина отказов (49%) на начальной стадии была связана с отсутствием потребности в конкретном активе, а цена — лишь с 1%. Однако на более поздних этапах главным препятствием становилась стоимость: 45% продавцов, чьи переговоры остановились, назвали причиной разногласия по цене. Еще 36% указали на смену представителей покупателя, 32% — на несогласие со структурой сделки.

По словам руководителя практики стратегии, M&A и IPO «Акселератора ФРИИ» Станислава Завершинского, спор между сторонами сместился с условий оплаты на контроль над компанией. По его оценке, разногласия по этому вопросу можно урегулировать с помощью формул распределения долей и дополнительных обязательств. В 2027 году авторы исследования ожидают более широкого использования поэтапных сделок и опционных механизмов, которые предпочитает большинство опрошенных покупателей.

Банки и финансовые группы, по прогнозу аналитиков, сохранят роль крупных покупателей технологических активов. По данным АК&М, их доля в ИТ-сделках выросла с 9 до 21%. При этом дальнейшее снижение ключевой ставки само по себе не обеспечит оживления сделок в среднем сегменте.

Исследование основано на 44 анкетах продавцов и покупателей и 28 глубинных интервью, проведенных в сентябре — октябре 2026 года. Также авторы использовали данные о 101 обращении к стратегическим покупателям и базу АК&М из 100 ИТ-сделок с известной или оценочной стоимостью за период с января 2023-го по апрель 2026 года.

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