Покупатели жилья на платформе «Домклик» теперь могут получить представление о будущих соседях до совершения сделки. По информации пресс-службы сервиса, эта опция доступна при просмотре объявлений о продаже квартир на вторичном рынке.

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Новый функционал позволяет потенциальным покупателям оценить социальный портрет жильцов дома. На основе этих данных можно узнать основные демографические характеристики соседей, включая возрастной и гендерный состав, средний уровень доходов, а также наличие детей и домашних животных.

Особое внимание разработчики уделили информации о транспортной ситуации — сервис показывает количество автомобилей в собственности жильцов, что помогает прогнозировать загруженность дворовой парковки.

Дополнительно система предоставляет сведения о среднем размере коммунальных платежей в конкретном доме. Эта информация помогает будущим собственникам заранее спланировать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги.

В основе аналитики лежат агрегированные данные «Сбераналитики», сформированные на базе информации о клиентах Сбербанка.

Теперь при выборе жилья можно учитывать не только технические параметры квартиры, но и социальные характеристики будущего места проживания, что поможет более взвешенному принятию решений.