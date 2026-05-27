В крупнейших городах России аренда жилья все чаще выглядит более рациональным выбором по сравнению с покупкой. За год число миллионников, где приобретение квартиры считалось более выгодным, сократилось почти вдвое — с 12 до 7. При этом впервые появился город, где съем жилья оказался выгоднее покупки по соотношению цены квартиры и арендных расходов.

К такому выводу пришла «РБК-Недвижимость» на основе индекса price-to-rent, рассчитанного по данным агентства «Этажи». Этот показатель сравнивает цену квартиры на вторичном рынке с годовыми затратами на аренду аналогичного жилья. В расчетах использовались однокомнатные квартиры площадью 37 кв. м.

Логика индекса простая. Значения ниже 15 указывают на преимущество покупки, выше 20 — на более рациональную аренду, а диапазон от 15 до 20 считается промежуточной зоной без однозначного вывода.

К маю 2026 года в России появился первый город-миллионник, где аренда стала предпочтительнее покупки. Им стал Нижний Новгород. Индекс города достиг 20,2, хотя еще полгода назад составлял 15,15. Недавно Нижний Новгород находился на границе зоны, где выгоднее покупка, но за короткий срок перешел в сегмент, где рациональнее выглядит аренда.

Такой сдвиг объясняется тем, что цены покупки и аренды двигались в разные стороны. За шесть месяцев средняя стоимость однокомнатной квартиры в городе выросла на 16% и достигла 7,3 млн руб., тогда как аренда аналогичного жилья снизилась на 13% — до 30,1 тыс. руб. в месяц.

В целом по стране сдвиг менее резкий, но направление то же. Средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год выросла примерно на 4% и превысила 5,4 млн руб. Одновременно аренда в среднем снизилась на 3%, до 31,1 тыс. руб. в месяц.

В группе городов, где покупка жилья пока остается более выгодной, находятся Самара, Екатеринбург, Пермь, Омск, Красноярск, Челябинск и Новосибирск. Например, в Новосибирске индекс составляет 12,57, а в Челябинске — 13,05.

При этом растет число мегаполисов, где рынок уже не дает однозначного ответа. В промежуточную зону попали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Уфа и Волгоград.

Отдельно аналитики выделяют крупнейшие и самые дорогие города. В Казани индекс достиг 19,1, в Санкт-Петербурге — 18,47, в Москве — 17,85. Все три города заметно приблизились к порогу, после которого аренда выглядит выгоднее владения жильем.

Разрыв между стоимостью покупки и аренды здесь по-прежнему значителен. В Москве однокомнатная квартира стоит в среднем 14,3 млн руб., а аренда обходится в 66,9 тыс. руб. в месяц. В Петербурге эти показатели составляют 9 млн и 40,6 тыс. руб., в Казани — 7,7 млн и 33,5 тыс. руб. соответственно.

По оценке аналитиков «Этажей», главным фактором изменений стал рост предложения на рынке аренды. За год объем доступного жилья увеличился на 30−40%, в том числе за счет инвестиционных квартир и объектов, которые дольше продаются из-за высокой ипотечной ставки и слабого спроса.

Дополнительное влияние оказали квартиры, которые вывели в аренду после покупки по льготным программам. Конкуренция среди собственников усилилась, ставки аренды снизились, и баланс еще заметнее сместился в сторону съемного жилья.

Эксперты считают, что при сохранении текущих условий рынок продолжит двигаться в сторону аренды. Она будет постепенно усиливать позиции, если покупка жилья останется дорогой, а предложение съемных квартир продолжит расти.

