Королевская полиция Таиланда представила первого в стране робота-полицейского AI Police Cyborg 1.0, прозванного «Накхонпатхом Плод Пхай» (что переводится как «Накхонпатхом в безопасности»). Робот был применен на фестивале Сонгкран в провинции Накхонпатхом на улице Тонсон в районе Муанг для обеспечения общественной безопасности.

Фото: The Nation Thailand

Робота разработал муниципалитет Накхонпатхома вместе с полицейскими управлениями региона. Андроид, напоминающий Робокопа, оснащен интеллектуальными камерами с обзором 360 градусов. Помимо собственного «зрения» машина получает данные в режиме реального времени с камер в районе проведения мероприятий и с дронов. Робот способен обрабатывать данные с помощью встроенной технологии искусственного интеллекта.

Система полицейского киборга обладает рядом передовых функций: это распознавание лиц с оповещением о разыскиваемых или подозрительных личностях, отслеживание подозреваемых на основе распознавания лиц, расширенные возможности поиска по чертам лица, одежде, типу телосложения и полу. Кроме того, робот способен обнаруживать потенциальное оружие (за исключением водяных пистолетов) и отслеживать подозрительное поведение, такое как драки или нападение.

Камеры киборга поддерживают видеоаналитику и напрямую связаны с Центром управления и контроля провинции Накхонпатхом. Это позволяет полиции оперативно реагировать на любые инциденты и предотвращать потенциальные угрозы.

Представители полиции Таиланда не раскрывают конкретную модель робота, которая была адаптирована под «робокопа», однако внешне он похож на андроида G2 китайского стартапа Fourier.