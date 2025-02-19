По данным Объединенного кредитного бюро, с начала 2025 года полная стоимость кредита наличными в России достигла нового максимума — 35,3%. После того, как в октябре 2024 года Центробанк до 31 марта отменил на нее ограничения и взял курс на охлаждение розничного кредитования, банки намерены сохранять жесткие условия.

В январе средневзвешенная полная стоимость кредита наличными (ПСК), которая, включает все расходы заемщика по ссуде, достигла нового максимума — 35,3% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Стоит отметить, что в декабре 2024 года она была на 2,6% ниже. На начало февраля значение ПСК составило 34,9%.

Средневзвешенная ставка по таким кредитам поднялась на 2,25% и достигла 33,35% годовых в январе, а средняя сумма займа снизилась на 17%, — с 143 тыс. руб. до 119 тыс. руб.

При этом средний срок кредитования уже второй месяц подряд держится на минимальных за последние пять лет значениях. Он составляет 23 месяца.

Несмотря на это, по данным ОКБ, в январе российские банки оформили 1,28 млн кредитов наличными. Этот показатель на 2% выше, чем в декабре. Однако объемы кредитования месяц к месяцу упали на 15% и достигли 152,42 млрд руб. Это на 60% меньше, чем в январе 2024 года.

Одна из главных причин роста процентных ставок и ПСК — временная отмена Банком России ограничений по полной стоимости всех потребительских кредитов до 31 марта 2025 года. По закону, максимальные ставки не могут превышать более чем на треть среднерыночные значения ПСК, которые рассчитывает ЦБ.

«Учитывая актуальный макропрогноз Банка России, ключевая ставка, вероятно, сохранится на высоком уровне в течение всего 2025 года, что будет обусловливать и высокую стоимость всех видов потребительских кредитов», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По прогнозам Национального рейтингового агентства, в ближайшие полтора-два месяца рыночная ставка по необеспеченным потребительским кредитам будет находиться в диапазоне 22–40% для работников по найму без оформления договора страхования, при этом средний размер ставки составит около 33%.

В январе 2025 года потребности в наличных у россиян чуть выросли в сравнении с декабрем, говорят представители финансовых маркетплейсов. Средняя запрошенная сумма кредита наличными на проекте Мосбиржи «Финуслуги» составила 518 тыс. руб., сообщил коммерческий директор маркетплейса Марат Аббясов. Она на 7,7% выше, чем в декабре 2024 года.

По словам директора кредитного направления «Сравни» Магомеда Гамзаева, по размеру выданных кредитов тренд сейчас негативный. Так, в заявках пользователей сервиса средняя запрашиваемая сумма выросла с 620 тыс. руб. до 650 тыс. руб.

Однако банки, как правило, не согласовывают ее полностью. По данным «Сравни», средняя сумма выданного кредита в январе сократилась с 625 тыс. руб. до 570 тыс. руб.

При этом сроки кредитования останутся короткими. «Они могут держаться на минимальных уровнях из-за высоких процентных ставок. В период двузначных ставок клиентам невыгодно брать длинные кредиты», — напоминает Аббясов.

Банки будут выдавать все меньше кредитов. В сочетании с достаточно жесткими мерами регулятора в отношении сегмента, в том числе с учетом действующих макропруденциальных лимитов, ожидается дополнительное снижение новых выдач в стоимостном выражении в сравнении с прошлым годом, сообщил Доронкин.

«В 2024 году в декабре не было традиционного всплеска спроса, поэтому незначительное наращивание выдач в январе нельзя расценивать как начало тренда на восстановление рынка, скорее, это следствие перевода кредитных и риск-политик банков на более узкие рельсы», — считает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Ранее стало известно, что, начиная с осени прошлого года, россияне стали тратить на досрочное погашение кредитов в полтора раза меньше средств по сравнению с тем же периодом 2023 года. Основная причина заключается в стремлении получить выгоду от вкладов с рекордно высокими процентными ставками.