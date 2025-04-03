Adobe представила обновление программы для видеомонтажа Premiere Pro. В версии 25.2 разработчики добавили несколько функций на базе ИИ. Главная новинка — инструмент Generative Extend, работающий на основе нейросети Firefly. Функция позволяет удлинять нужные фрагменты видео на две секунды без необходимости в пересъемке. Это должно упростить монтажерам создание переходов и исправление ошибок актеров в кадре.

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Generative Extend поддерживает видео в разрешении 4K. Функция также может продлевать фоновый звук до десяти секунд (или до двух секунд при одновременном удлинении видео). Важное ограничение — инструмент не работает с речью и музыкой. Сейчас Generative Extend временно доступен бесплатно, но в будущем будет тарифицироваться в зависимости от тарифного плана.

В обновлении также появилась ИИ-панель поиска, которая автоматически распознает содержимое клипов в видеотеке. Пользователи могут искать материалы по текстовым описаниям, включая объекты, локации, ракурсы и эффекты. Например, можно найти «крупные планы рук, работающих на кухне». Функция Premiere Color Management автоматически преобразует log и raw файлы в SDR или HDR без таблиц поиска.

В новой версии Premiere Pro также можно использовать ИИ для автоматического перевода субтитров на 27 различных языков с возможностью отображения нескольких дорожек субтитров одновременно. Adobe также заявляет об улучшении скорости и производительности как на устройствах с чипами Apple, так и на девайсах с ОС Windows.