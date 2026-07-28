Функция Share Chat в ИИ-сервисе Claude неожиданно обернулась проблемой с приватностью. Выяснилось, что некоторые разговоры с чат-ботом и созданные им документы индексировались поисковыми системами и могли находиться через обычный поиск Google или Bing.

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Проблему обнаружили пользователи и журналисты TechCrunch. Речь идет о функции Share Chat («Поделиться чатом»), которая позволяет сделать публичную ссылку на переписку или созданный в Claude документ (Artifact). Многие воспринимали ее как способ показать материал конкретному человеку, однако часть таких страниц оказалась доступна поисковым роботам.

По данным Wired, среди найденных материалов были внутренние рабочие документы, резюме, домашние адреса, телефонные номера, медицинская информация и другие конфиденциальные данные. Часть ссылок позже исчезла из Google, однако некоторые страницы продолжали отображаться в Bing.

В Anthropic заявили, что общие ссылки в Claude изначально являются публичными и компания не создает каталогов таких страниц для поисковиков. При этом журналисты отмечают, что для защиты от индексации недостаточно файла robots.txt — на страницах отсутствовал тег noindex, из-за чего поисковые системы могли добавить их в выдачу.

История вызвала новую волну обсуждений того, как пользователи воспринимают функции совместного доступа в ИИ-сервисах. Интерфейс Claude предупреждает, что ссылку сможет открыть любой, у кого она есть, однако многие не ожидали, что такие страницы могут стать частью публичного интернета и появиться в поиске.

Что это значит для бизнеса

Для компаний эта история — еще одно напоминание, что корпоративные документы, коммерческие предложения, исходный код и другие внутренние материалы не стоит передавать через публичные ссылки ИИ-сервисов без понимания их настроек приватности. И проблема здесь появилась не из-за того, что кто-то взломал Claude, а из-за того, что ссылки на внутренние чаты, пусть и публичные, оказались доступны поисковым системам.

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