Тысячи владельцев аккаунтов ChatGPT объявили о бойкоте сервиса после того, как разработчик заключил соглашение с Министерством обороны США. Разгневанные пользователи массово мигрируют на платформу Claude от компании Anthropic, что мгновенно отразилось на рейтингах в магазинах приложений.

Вечером 27 февраля глава OpenAI Сэм Альтман сообщил общественности о достигнутых договоренностях с оборонным ведомством. Технологии искусственного интеллекта компании начнут интегрировать в защищенные сети Пентагона. Руководитель подчеркнул, что стороны зафиксировали два ключевых ограничения: недопустимость тотальной слежки и обязательное участие человека в принятии решений о применении вооружений. Однако публика отнеслась к этим заверениям скептически.

Виртуальное пространство заполонили споры об этической стороне военного партнерства. Лозунг «Отмените ChatGPT» стремительно распространился по соцсетям, набирая популярность.

Неожиданный триумф конкурента

Пока OpenAI боролась с негативом, ее соперник пожинал плоды. Сервис Claude от компании Anthropic неожиданно для многих экспертов возглавил рейтинг бесплатных приложений американского сегмента App Store по состоянию на 1 марта. Вслед за ним расположились ChatGPT, Gemini от Google и Grok от xAI.

Внутренняя статистика Anthropic демонстрирует впечатляющие показатели. Минувшая неделя побила все рекорды по наплыву новых пользователей. С января текущего года аудитория бесплатного сегмента прибавила более 60%, ежесуточный поток регистраций увеличился в четыре раза, а количество желающих оформить платную подписку возросло вдвое.

Аналитики связывают подобный всплеск отчасти с удачным рекламным роликом во время Суперкубка, однако основным катализатором эксперты называют именно партнерство OpenAI с Пентагоном. Ранее в Anthropic заявляли, что не сумели прийти к соглашению с военным ведомством, поскольку выражали обеспокоенность использованием технологий для слежки за населением и в автономных боевых системах.

Бегство подтверждается цифрами



Статистические данные наглядно иллюстрируют масштабы миграции. Аналитики Sensor Tower зафиксировали 28 февраля резкий всплеск удалений мобильного приложения ChatGPT в США — за сутки показатель вырос почти в четыре раза. Для понимания масштаба: среднесуточная норма за последние 30 дней составляла лишь 9%.

Одновременно с этим загрузки конкурирующего продукта Claude продемонстрировали уверенный рост: 27 февраля прибавили 37%, а на следующий день — еще 51%. Специалисты из Appfigures обратили внимание на знаменательное событие — 28 февраля суточный объем скачиваний Claude на территории Соединенных Штатов впервые превзошел аналогичный показатель ChatGPT.

Позиции Claude в чартах App Store укрепились молниеносно — всего за неделю приложение поднялось более чем на два десятка строчек. Более того, продукт занял первую позицию среди бесплатных программ для iPhone на территории шести государств, в числе которых оказались Канада, Германия и Швейцария.

Реакция пользователей и неоднозначность позиций

В социальных сетях пользователи активно публикуют снимки экранов, подтверждающие смену предпочтений. Изменение настроений отразилось и на пользовательских оценках. Согласно информации Sensor Tower, количество негативных отзывов о ChatGPT, оцененных одной звездой, в субботу подскочило на 775%, а в воскресенье увеличилось еще на 100%. Число восторженных пятизвездочных рецензий за аналогичный промежуток сократилось наполовину.

Впрочем, часть комментаторов указала на непоследовательность критиков: Anthropic сама имеет связи с оборонным сектором через партнерство с компанией Palantir. В ноябре 2024 года разработчик Claude совместно с Palantir и Amazon Web Services подписал соглашение, предоставляющее разведывательным структурам доступ к своим технологиям.

