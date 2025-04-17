16 апреля 2025 года в Zoom произошел глобальный сбой. Пользователи не могли общаться друг с другом через приложение и запускать онлайн-конференции на несколько человек. Домен был по ошибке отключен, а при попытке зайти на платформу для видеосвязи возникала ошибка.

Zoom — инструмент для веб-конференций, который стал популярным во время пандемии. Приложение также предлагает программное обеспечение для совместной работы офисных команд.

Глобальный трехчасовой сбой в работе Zoom произошел из-за того, что домен был отключен по ошибке. При попытке зайти на ИТ-платформу для видеосвязи, пользователи получали ошибку 502 Bad Gateway. Клиенты ИТ-сервиса не могли войти в приложение или подключиться к видеозвонкам.

Сбои достигли пика к концу рабочего дня. По данным сайта отслеживания сбоев Downdetector.com, обслуживание было восстановлено примерно через два часа. Представитель Zoom не назвал причину проблем. Всего сервис получил более 60 тыс. сообщений об ошибке.

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Пользователи Reddit выяснили, что это была сетевая проблема из-за активации (согласно «Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN)) опции serverHold в ИТ-системе безопасности регистрации доменов или у хостинга GoDaddy, с которым работает Zoom.