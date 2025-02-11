Reddit.com давно стал площадкой для публикаций откровенных историй о сексе, некоторые из которых появились много лет назад, но интерес к ним до сих пор не угас. Универсальная истина этих рассказов заключается в том, что у каждого есть хотя бы один неловкий опыт интимной близости. В подгруппе AskReddit собрали около 7 тыс. комментариев с рассказами о различных неловких моментах, связанных с сексом, включая травмы и опьянение.

Пользователь @chuglugs рассказал об инциденте, связанном с его первым сексом с будущей женой. Он также упомянул, что причиной происходящего был высокий уровень алкоголя в его крови. Этот рассказ набрал более 7 тыс. лайков.

«Это случилось посреди ночи: я проснулся с желанием заняться сексом, она была не против. Все шло хорошо, пока я не почувствовал теплую жидкость под носом. Когда я включил свет, увидел, что у меня из носа прямо на ее лицо льется кровь. Однако сейчас мы уже давно женаты».

Секс может стать опасным, если партнеры проявляют чрезмерную амбициозность, как это произошло с @TackyBrad, который переборщил с одним из своих новых приемов. «Я долго оставался в одной и той же позиции под неудобным углом, потому что это нравилось моей жене», — написал он в посте, который собрал около 4,3 тыс. лайков. «Теперь через месяц, я все еще не могу прыгать и испытываю трудности на лестнице из-за сильного растяжения мышцы ноги». Таким образом, для некоторых пользователей Reddit секс превратился из страстного в утомительное занятие.

Пользователь @ImaSloppySlopSlop заснул во время интимной близости и, проснувшись в замешательстве, невольно крикнул «Спокойной ночи, папа» своему партнеру, с которым лежал в обнимку. А @Comfortable-Box-3569 упрекнул свои две постоянные работы в том, что храпел, занимаясь оральным сексом.

Эксгибиционисты осознают риски своих действий, однако иногда их удается поймать на горячем. «Я устроил своей девушке прогулку в лесу. Мы только что закончили школу и не имели собственного жилья, поэтому решили провести время на природе. Мы уединились в сосновом лесу, ушли с тропы и устроили пикник на покрывале. Холодно, но у нас горели сердца», — начал свой рассказ @marzubus, и его слова собрали почти 6 тыс. лайков.

Когда влюбленные занимались своим делом, @marzubus почувствовал «странное ощущение» в задней части тела, обернувшись, он увидел собаку, которая засовывает свой нос между его ягодицами, а недалеко стоял в ужасе хозяин собаки.

Новые партнеры часто сталкиваются с неловкими ситуациями «Я осознал, что не знаю ее имени», — написал @Barbarian_818 в комментарии, который собрал свыше 4 тыс. лайков. Он прервал весь процесс, чтобы представиться должным образом.

«Я сделал из этого шутку. Принял очень надменный, формальный акцент и представился, протянув руку. Она поддержала игру и представилась аналогично, с той же игривой формальностью».

Некоторые пользователи решили поделиться практическими рекомендациями о сексе, основанными на собственном опыте, и предостерегли остальных быть внимательными с «разогревающими» средствами и мятными ароматами. Один пользователь написал: «Единственный презерватив, который у нас имелся, был со вкусом мяты. Звучало неплохо… пока не началось жжение».

@maltedbacon, который приобрел согревающую смазку, отметил, что это казалось хорошей идеей. Однако спустя всего 30 сек. они свернулись калачиком и стонали от боли.

@19Thanatos83 поделился советами по работе с воском после того, как случайно обжег свою жену. Он напомнил любителям БДСМ, что существуют специальные свечи, которые не нагреваются слишком сильно.

Пользователи Reddit также указали на то, почему еда и секс обычно не сочетаются. «Я решила попробовать взбитые сливки во время прелюдии, — рассказала @Dreyfusblue. — В фильмах это выглядит отлично, но в реальности, оказывается просто липкой грязью. Даже после того, как ты это слизываешь».

@Ace_of_Sevens пожаловался на свою девушку, которая любит сальсу, и заметил, что она не достаточно тщательно моет руки, что сделало процесс мастурбации слишком острым. «Не рекомендую».

Недавнее исследование показало, что признаки романтической любви, такие как постоянные мысли о партнере и сильные чувства, не оказывают существенного влияния на частоту половых контактов среди молодых людей. Его результаты опровергают давно устоявшееся мнение о том, что любовь естественным образом приводит к повышению сексуальной активности.