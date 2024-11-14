Пресс-офис сервиса «Яндекс Путешествия», который помогает планировать поездки по России и миру, сообщил о том, что прямая регистрация объектов для предпринимателей, а также самозанятых и физических лиц стала бесплатной. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Для регистрации на сервисе потребуется заполнить онлайн-форму, где необходимо указать тип и адрес апартаментов, загрузить фотографии и выбрать условия аренды. На модерацию данных может потребоваться неделя. Собственники жилья смогут самостоятельно управлять бронированиями и менять стоимость размещения.

Жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Калининградской и Новосибирской областей, а также Республики Татарстан первыми получат доступ к новой функции. Регионы стали наиболее популярными туристическими направлениями России. На них приходится 60% бронирований, совершенных на сервисе в 2024 году.

Согласно данным «Яндекс Поиска», количество запросов о посуточной сдаче или о покупке недвижимости для этих целей за последние 5 лет заметно увеличилось. На первом месте оказался Калининград, где данный показатель вырос в 6 раз, в Москве — в 4,7 раз, в Казани — в 3,5 раза, в Санкт-Петербурге — в 2 раза.

В сентябре стоимость ночи в апартаментах в Калининградской области, Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, доступных на «Яндекс Путешествиях», составила от 5,2 руб. до 5 450 руб. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане средняя цена была 4,4 руб., в Новосибирске и области — 3 тыс. руб.

Имея один объект арендодатели в среднем могут зарабатывать от 63 тыс. руб. до 142,8 тыс. руб., при условии 70-процентной загруженности. Цена на проживание в квартирах и коттеджах зависит от сезона и конкретного местоположения. В Зеленоградске средняя стоимость краткосрочной аренды в августе 2024 года составляла 10 250 руб., в Светлогорске — 8 350 руб., в Сочи — 6,9 тыс. руб. Снять жилье в Казани и Санкт-Петербурге в этот период можно было за 5,9 тыс. руб.

Ранее сервис «Авито Недвижимость» сообщил о снижении стоимости долгосрочной аренды на 6%. Снижение произошло в 21 из 42 городов, вошедших в исследование. Эксперты связывают это с окончанием высокого сезона, за которым последовала корректировка спроса при одновременном росте предложения. Дешевле всего снять квартиру в октябре 2024 года можно было в Калуге и Кирове, где средняя стоимость составила 20 тыс. руб. в месяц.