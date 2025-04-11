OpenAI значительно улучшила функцию памяти в ChatGPT — теперь нейросеть может ссылаться на все прошлые диалоги с пользователем. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал эту функцию «удивительной» и заявил, что это важный шаг к созданию ИИ-систем, которые все лучше и лучше узнают людей на протяжении всей жизни и становятся все более полезными и персонализированными.

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Улучшенная память позволяет ChatGPT создавать своего рода картотеку всех предыдущих взаимодействий с пользователем. Система может самостоятельно выявлять тенденции или пользователи могут напрямую попросить ChatGPT запомнить определенную информацию. Новая функция уже доступна для подписчиков тарифа Pro в некоторых странах, а пользователи Plus получат доступ в ближайшие дни.

Для тех, кого беспокоит конфиденциальность, OpenAI предусмотрела возможность полностью отказаться от функции памяти или использовать новую опцию «временные разговоры», которая не будет влиять на общую память системы. При использовании этой функции пользователь может увидеть всплывающее окно, уведомляющее об обновлении системы памяти.

Альтман также отметил, что использование сервисов OpenAI достигло пиковых значений в последний месяц, что привело к высокой нагрузке на сервера. Однако команда смогла привлечь дополнительные ресурсы, и Альтман пообещал, что ограничения скорости и производительность ChatGPT будут продолжать улучшаться.