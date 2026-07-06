Питание с ограниченным окном приема пищи стало одной из популярных форм интервального голодания. В экспериментах на животных такой режим часто улучшал показатели здоровья, но исследования с участием людей давали неоднозначные результаты. Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета проверили, как восьми- и двенадцатичасовые окна питания влияют на здоровье и продолжительность жизни мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Sasun Bughdaryan, Unsplash

В эксперименте участвовали 528 мышей линии C57BL/6J — по 264 самца и самки. В отличие от животных во многих предыдущих исследованиях, они не страдали ожирением и получали стандартный корм.

После нескольких недель свободного питания мышей разделили на три группы:

первая могла питаться в любое время суток;

второй открывали доступ к корму на 12 часов;

третья могла есть только в течение восьми часов.

Корм был доступен в темное время суток, когда мыши наиболее активны. Это важно, поскольку режим питания совпадал с их естественными суточными ритмами. Приблизительным аналогом для людей было бы питание в течение активной дневной части суток.

Ученые заранее не ограничивали количество корма, поэтому мыши могли съесть столько, сколько успевали за отведенное время. Однако восьмичасовое окно фактически привело и к снижению калорийности. На протяжении большей части эксперимента самки из этой группы съедали на 10−22% меньше, а самцы — на 9−23% меньше, чем животные со свободным доступом к пище.

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Самцы и самки отреагировали по-разному

Даже двенадцатичасовое окно замедлило набор веса и улучшило соотношение жировой и безжировой массы у животных обоих полов. Однако переход к восьмичасовому режиму по-разному повлиял на самцов и самок.

У самцов восьмичасовой режим усилил эффект. Они медленнее набирали вес, имели меньше жировой ткани и сохраняли более высокую долю безжировой массы, чем мыши со свободным доступом к корму.

У самок восьмичасовое окно не дало выраженного дополнительного эффекта именно по массе и составу тела. По этим показателям двенадцатичасового режима оказалось достаточно, а дальнейшее сокращение времени питания почти не изменило результат.

Восьмичасовой режим также замедлял рост индекса возрастной хрупкости, который учитывал состояние шерсти, слуха, зрения, опорно-двигательной системы и другие признаки старения. Улучшения наблюдались у животных обоих полов и сохранялись дольше, чем при двенадцатичасовом окне. При этом только самцы из восьмичасовой группы дольше поддерживали повышенную физическую активность.

Продолжительность жизни выросла только у самцов

Один из главных вопросов заключался в том, может ли питание по расписанию продлевать жизнь без заранее установленного ограничения калорий. Однозначного ответа эксперимент не дал, поскольку мыши из восьмичасовой группы в итоге сами начали есть меньше.

Двенадцатичасовой режим статистически значимо не повлиял на продолжительность жизни. В восьмичасовой группе медианная продолжительность жизни самцов выросла примерно на 12% — с 818 до 916 дней, а максимальная увеличилась примерно на 3%.

У самок статистически значимого увеличения продолжительности жизни не обнаружили.

При этом комплексный показатель здоровья на протяжении жизни улучшился у животных обоих полов. Он учитывал физическую активность, возрастную хрупкость, массу и состав тела, особенности питания и другие параметры. Наиболее выраженные результаты показал восьмичасовой режим, хотя относительно общей продолжительности жизни улучшения дольше сохранялись у самок.

При этом многие показатели крови, связанные с обменом веществ и воспалением, почти не изменились. Ученые не обнаружили устойчивых сдвигов в уровнях инсулина, лептина и воспалительных молекул, а улучшения обмена глюкозы были небольшими, зависели от пола и в основном наблюдались на ранних этапах эксперимента. Таким образом, исследователи пока не смогли определить, какие именно механизмы стояли за изменением веса, показателей здоровья и продолжительности жизни.

У исследования есть несколько важных ограничений. В нем использовали мышей только одной генетической линии, а новый режим вводили в молодом возрасте и сохраняли почти до конца жизни. Кроме того, восьмичасовая группа одновременно сократила потребление калорий, поэтому отделить влияние расписания питания от влияния меньшего количества пищи невозможно. Условия содержания могли по-разному повлиять на самцов и самок, а из-за более быстрого обмена веществ восьмичасовое окно для мыши намного жестче, чем такой же режим для человека. Поэтому исследование не доказывает, что восьмичасовое питание продлевает человеческую жизнь.

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