iPhone 11 и Redmi 12 стали самыми популярными смартфонами среди российской молодежи 12–24 лет в первом полугодии 2025 года, показало исследование геосоциального приложения Blink, основанное на обезличенных данных 5 млн пользователей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Blink

Согласно данным, молодежь одинаково активно использует устройства на iOS и Android — показатель после большого перерыва сравнялся, и теперь эти операционные системы в телефонах молодых людей распределяются 50 на 50%. Среди брендов Apple логичным образом занимает долею в 50%, за ним следуют Samsung и Redmi (по 9%), а также Tecno (8%). Меньше всего зумеры выбирают Huawei (2%) и Xiaomi (1%). В топ-10 брендов вошли также POCO (6%), Realme (6%), Infinix (4%) и Honor (2%).

Если анализировать по гендерному принципу, Apple предпочитают 55% женщин и 44% мужчин. У Samsung одинаковая доля пользователей среди обоих полов — по 9%. Небольшое преимущество у Redmi среди парней — 9% против 8% у девушек. POCO и Tecno заметно популярнее среди мужской половины: POCO выбирают 8% мужчин и только 5% женщин. Tecno — 9% мужчин и 6% женщин. Меньше всего востребованы у обоих полов — Honor, Huawei и Xiaomi. Ими пользуется не более 2%.

На iOS самой популярной моделью остается iPhone 11, за которым следуют iPhone 13 и iPhone 12. В 2025 году iPhone 15 поднялся на четвертое место, вытеснив iPhone XR, который занимал эту позицию во втором полугодии 2024 года. Впервые в топ-10 вошел iPhone 13 Pro, сместив iPhone 14 Pro на одну позицию вверх. iPhone X покинул рейтинг.

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Среди Android-смартфонов лидируют Redmi 12, Redmi Note 13 и POCO C65. По сравнению с 2024 годом Redmi Note 13 поднялся с шестого на второе место, а POCO C65 — с десятого на третье. Некоторые модели, напротив, утратили популярность: Redmi Note 12 опустился с первого на четвертое место, а POCO M5s — со второго на восьмое. Из рейтинга исчезли Redmi 10C, Redmi 9C NFC и Infinix HOT 30i, но появились новые модели — Galaxy A15 и REALME Note 50, занявшие пятое и шестое места соответственно.