Американское фотоагентство Getty Images подало заявление о банкротстве в суд штата Делавэр. После выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2022 году капитализация компании превышала $11 млрд. К концу сентября 2026 года стоимость акций снизилась до $0,014, а рыночная оценка компании составила $5,89 миллиона, после чего биржа приостановила торги и запустила процедуру делистинга.

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Издание The Next Web сообщает, что план реструктуризации предполагает переход компании в частную собственность за счет инвестиций в размере $533 млн от семьи Гетти и фонда Koch Equity Development.

Агентство было основано Марком Гетти в 1995 году и развивалось за счет приобретения других компаний. Первой сделкой стала покупка лондонского архива Tony Stone Images за $40 млн. В течение следующих пяти лет Getty Images приобрела около 30 организаций, включая Hulton Deutsch и Liaison Agency, сформировав архив из 60 млн фотографий и 30 тыс. часов видео.



Финансовые показатели компании начали снижаться по мере развития генеративного искусственного интеллекта. В 2023 году Getty Images подала иски против Stability AI, обвинив разработчика в использовании защищенных авторским правом изображений для обучения модели Stable Diffusion.

Британский суд постановил, что веса нейросети не хранят исходные работы, поэтому прямого нарушения авторских прав нет, а генерация водяных знаков является ограниченным нарушением прав на товарный знак.

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Доступность инструментов генерации изображений привела к падению доходов подразделений Agency и iStock более чем на 40% в 2024 году. Рост общей выручки до $980 млн в 2025 году был обеспечен двумя соглашениями на лицензирование данных для ИИ и социальных сетей —без их учета доходы основного бизнеса снизились на 1,4%.

Интеграция собственного генератора изображений на базе технологий Nvidia в 2023 году не компенсировала потери, а в июле 2026 года также сорвалась сделка по слиянию со Shutterstock стоимостью $3,7 млрд.

Дополнительным фактором банкротства стала долговая нагрузка. После приобретения фонда Hellman & Friedman в 2008 году долг компании увеличился на $900 млн для выплаты дивидендов. При переходе актива к Carlyle Group в 2012 году кредитная нагрузка достигла $2,6 млрд, превысив показатель EBITDA в 7,1 раза.

Снижение рыночной оценки из-за конкуренции с ИИ сделало невозможным рефинансирование этих обязательств. В рамках реструктуризации семья Гетти и инвесторы предоставят до $676 млн, сохранив контроль над компанией, кредиторы согласились на частичное списание долгов, а доли публичных акционеров будут аннулированы.

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