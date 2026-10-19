Число строительных компаний в России за год сократилось на 4,3%, до 362,3 тыс., следует из данных СПАРК. На фоне роста ликвидаций и снижения числа новых регистраций ухудшается финансовое положение участников рынка, особенно жилищных девелоперов: рентабельность массового строительства за год упала с 20–25% до 8–12%.

Unsplash

На 1 октября 2026 года количество компаний по возведению зданий снизилось на 4,8%, до 188,1 тыс., организаций, выполняющих специализированные строительные работы, — на 4,4%, до 140,4 тыс. В сегменте инженерных сооружений спад составил 0,7%, до 34,1 тыс. По данным Rusprofile, за январь—сентябрь ликвидировали 31,1 тыс. строительных компаний. Еще 30,4 тыс. находились в процедурах банкротства или ликвидации, у 41,7 тыс. ФНС приостановила операции по счетам, а для 47,1 тыс. индекс финансового риска указывал на высокую вероятность банкротства.

Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова считает, что запас прочности, за счет которого отрасль держалась с 2024 года, практически исчерпан. По данным СПАРК, в 2025 году у большинства строительных компаний доля заемного капитала превышала 60%. В условиях дорогого кредитования такая зависимость делает бизнес уязвимым даже к небольшому снижению рентабельности.

Сильнее всего давление ощущают жилищные девелоперы: дороговизна проектного финансирования и снижение продаж сокращают прибыль, а замедление поступлений на эскроу-счета может привести к пересмотру условий кредитования.

Читайте также Строители столкнулись с ростом банкротств и падением спроса

Основатель SIS Development Ярослав Гутнов отмечает, что переносы сроков сдачи домов дополнительно увеличивают расходы застройщиков из-за штрафов клиентам. По словам председателя правления ГК Respect Ильи Линника, финансовые модели, согласованные с банками, могут устаревать еще до начала строительства. В результате компаниям требуется больше средств на завершение объектов, а рассчитываться с подрядчиками и обслуживать долги становится сложнее.

Сокращение числа новых регистраций коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин связывает с уменьшением количества новых проектов: девелоперы часто создают отдельное юридическое лицо под каждый объект. Дополнительным фактором стало снижение активности на рынке ремонта старого фонда. В январе—июле 2026 года застройщики получили разрешения на строительство 19,8 млн кв. м жилья — на 19,8% меньше год к году. Объем объявленных строительных закупок в первом полугодии сократился на 23,5%, до 4,3 трлн руб., приводит данные партнер Strategy Partners Елена Киселева.

В СПАРК ожидают дальнейшего роста ликвидаций при сохранении негативных тенденций. По оценке Линника, первая волна банкротств затронула компании, изначально испытывавшие нехватку средств, следующая может охватить игроков, чьи финансовые модели не выдержат изменившихся условий. Ишметова допускает, что в 2027 году выручка и прибыль строительной отрасли снизятся на 6–10%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.