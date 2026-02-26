Российский рынок онлайн-торговли перешел от экстенсивного роста к интенсивному. С февраля по декабрь 2025 года количество активных селлеров сократилось на 6,88%, а число новых регистраций вернулось к уровню 2022 года — около 150 тыс. При этом медианная выручка оставшихся игроков достигла максимума за четыре года, поднявшись до 574,5 тыс. руб. Такие данные приводит банк «Точка» на основе аналитики MPSTATS. Подробности — в распоряжении «Инка».

Падение числа продавцов на 5,75% в годовом выражении сопровождалось ростом их доходов на 18,72%. Рынок перестал расти за счет новичков и переключился на качественное развитие. Начинающие селлеры с низкой устойчивостью к повышению комиссий и логистических расходов уходят первыми, уступая место профессионалам, способным масштабировать бизнес и оптимизировать процессы.

Наиболее драматичные изменения произошли в микробизнесе. Доля продавцов с выручкой до 100 тыс. руб. рухнула с 37% в 2022 году до 28% к началу 2026-го. Аналитики связывают это с критическим ростом порога входа: обязательные расходы на логистику, маркировку и продвижение сделали торговлю с малым оборотом экономически бессмысленной. Микроселлеры либо масштабируются, либо покидают площадки.

Одновременно укрепляется «средний класс» электронной коммерции. Доля продавцов с выручкой 1–3 млн руб. выросла более чем вдвое — с 6% до 12%. Расширились и другие сегменты: 100–500 тыс. руб. — с 21% до 28%, 500 тыс. — 1 млн — с 6% до 10%, свыше 3 млн — с 4% до 6%.

Как отмечает Константин Канивец, лидер сегмента селлеров банка «Точка», рынок прошел стадию бурного роста и вступает в фазу укрупнения. Наибольший отток наблюдается среди начинающих продавцов, остальные сегменты прирастают количественно, причем происходит переход из одной группы в другую — естественный процесс взросления рынка.

Эксперты подчеркивают, что рынок перестал прощать хаотичный рост. Прибыль сегодня получают только те, кто выстроил систему, считает юнит-экономику до запуска и управляет ассортиментом на основе аналитики. Порог входа вырос, а вместе с ним — цена ошибки. Наиболее уязвимый сегмент — продавцы с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц: они уже не могут работать по старинке, но еще не масштабировались. Рынок вынуждает их выбирать — строить системный бизнес или уступать долю крупным игрокам.

