Крупнейшие российские цифровые платформы — Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Сбер» — выступили с официальной позицией относительно инициативы отраслевых ассоциаций приравнять их к торговым сетям из-за продажи продуктов питания. В письмах, направленных в правительство и администрацию президента, компании аргументируют, что такое регулирование может иметь серьезные социальные и экономические последствия.

Maria Lin Kim/Unsplash

Ассоциация цифровых платформ, представляющая интересы компаний, в своем обращении указывает на данные официальной статистики: по итогам 2025 года доля маркетплейсов на рынке пищевых продуктов составляет менее 5%. При этом для миллионов жителей удаленных регионов, где отсутствуют сетевые магазины с широким ассортиментом, онлайн-платформы зачастую являются единственным каналом для покупки разнообразных продуктов.

Отдельное внимание в письме уделено малым и средним предпринимателям. Как отмечает ассоциация, в России за последние годы сформировалась значительная группа производителей пищевых продуктов, которые работают исключительно на онлайн-каналы сбыта. Для этих предприятий, которые не могут соответствовать объемам и условиям поставок крупных торговых сетей, маркетплейсы представляют собой жизненно важный и часто единственный способ выхода на рынок.



По мнению ассоциации, предложение ретейлеров и производителей запретить продажу продуктов по комиссионной схеме может привести к многомиллиардным расходам для платформ, вынужденной оптимизации этого сегмента и, как следствие, к прекращению деятельности множества МСП. Потребители в малых населенных пунктах, в свою очередь, могут потерять доступ к широкому ассортименту продуктов или возможности заказать их вовсе.

В своем обращении организация также назвала инициативу попыткой ограничить конкуренцию и сохранить монопольное положение на рынке. Ассоциация просит власти не допустить фактического запрета онлайн-продаж продовольствия.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев подтвердил подлинность документов и их направление в правительство. Он отметил, что организация считает вопрос достаточно значимым для вмешательства на высоком уровне, и убеждена в негативных последствиях предлагаемых ограничений как для бизнеса, так и для потребителей.

Представители самих платформ также высказали свою позицию. В Wildberries&Russ инициативу оценили как «разрушительную» для малого и среднего предпринимательства, подчеркнув принципиальное отличие экономической модели маркетплейсов от традиционных торговых сетей. В Ozon заявили, что подобные меры являются попыткой остановить развитие небольших региональных производителей, для которых онлайн-торговля с ее минимальным барьером входа стала ключом к многомиллионной аудитории.

Ранее «Ведомости» сообщали об обращении отраслевых ассоциаций с просьбой распространить на маркетплейсы, торгующие продуктами, действие закона о торговле. В том числе предлагалось запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов и усилить контроль за оборотом контрафактной продукции.

