Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки, при котором малый бизнес обязан начинать уплачивать НДС, и сохранить его на текущем уровне. Таким образом, глава государства фактически выступил за смягчение ранее намеченного ужесточения налогового режима для компаний на специальных режимах налогообложения.
«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки <…> зафиксировать его сегодня на текущем уровне», — заявил президент.
С 2026 года порог годовой выручки, по достижении которого компании на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, снижен с 60 млн до 20 млн руб. Ранее планировалось, что в 2027 году он будет сокращен до 15 млн руб., а в 2028‑м — до 10 млн руб., что вызывало заметное беспокойство в предпринимательском сообществе.
По словам главы государства, решение о фиксации действующего лимита принято по итогам консультаций с правительством и представителями бизнеса. Власти рассчитывают таким образом снизить налоговую нагрузку на малые и средние компании и дать им больше времени для адаптации к новым условиям.
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