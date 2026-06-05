Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки, при котором малый бизнес обязан начинать уплачивать НДС, и сохранить его на текущем уровне. Таким образом, глава государства фактически выступил за смягчение ранее намеченного ужесточения налогового режима для компаний на специальных режимах налогообложения.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки <…> зафиксировать его сегодня на текущем уровне», — заявил президент.

С 2026 года порог годовой выручки, по достижении которого компании на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС, снижен с 60 млн до 20 млн руб. Ранее планировалось, что в 2027 году он будет сокращен до 15 млн руб., а в 2028‑м — до 10 млн руб., что вызывало заметное беспокойство в предпринимательском сообществе.

По словам главы государства, решение о фиксации действующего лимита принято по итогам консультаций с правительством и представителями бизнеса. Власти рассчитывают таким образом снизить налоговую нагрузку на малые и средние компании и дать им больше времени для адаптации к новым условиям.

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