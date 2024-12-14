Porsche SE, главный акционер Volkswagen, предупредил, что может снизить стоимость своей доли в крупнейшем автоконцерне Европы на сумму до €20 млрд ($21 млрд), что стало последним признаком того, как кризис расходов VW подорвал веру инвесторов в автопроизводителя.

Volkswagen испытывает давление из-за высоких затрат, жесткой конкуренции со стороны азиатских компаний, а также долгого и напряженного конфликта с влиятельными профсоюзами по вопросам закрытия заводов и сокращения зарплат.

Немецкий холдинг Porsche SE, который владеет 31,9% акций Volkswagen и имеет 53,3% голосующих прав, сообщил, что ожидает снижения стоимости пакета акций на сумму от 7 до €20 млрд. При текущей рыночной капитализации Volkswagen эта доля оценивается примерно в €14,3 млрд.

Volkswagen ведет сложные переговоры с профсоюзами о том, как сократить расходы на своих заводах в Германии, из-за чего компания не смогла завершить финансовое планирование на этот год, вынудив Porsche SE полагаться на прогнозы аналитиков для своих ожиданий.

Porsche SE также сообщил, что ожидает снижения стоимости своей доли в люксовом автопроизводителе Porsche AG на сумму от 1 до €2 млрд. Компания отметила, что эти цифры являются приблизительными оценками, ссылаясь на «рыночную среду с растущими неопределенностями, снижением спроса по сравнению с первоначальными ожиданиями на различных рынках, а также увеличением геополитической напряженности и протекционистскими тенденциями».

Компания предполагает, что ее прибыль после уплаты налогов в 2024 году будет «значительно отрицательной», отказываясь от предыдущего прогноза, который колебался от 2,4 до €4,4 млрд. Тем не менее, она по-прежнему планирует осуществить выплату дивидендов за текущий финансовый год.

Согласно оценкам аналитиков LSEG, дивиденды Volkswagen, представляющие собой один из ключевых источников доходов для Porsche SE, сократятся до €6,75 с €9. Это связано с тем, что прибыль Volkswagen за первые девять месяцев 2024 года упала на одну треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Профсоюзы оказывают давление на руководство Volkswagen с требованием уменьшить дивиденды для оптимизации расходов. Однако финансовый директор компании на прошлой неделе заверил, что Volkswagen планирует сохранять выплаты не менее 30% от прибыли после налогообложения.

Аналитики предупреждают, что сочетание ценового давления, снижения дивидендов от совместных предприятий в Китае и необходимых инвестиций может привести к тому, что свободный денежный поток Volkswagen окажется на уровне, близком к нулю в ближайшие годы. Что может негативно сказаться на финансовой стабильности Porsche SE.

Ранее генеральный директор компании Volkswagen заявил, что не видит другого выхода, кроме как уволить сотрудников и закрыть заводы, чтобы сократить расходы на €4 млрд ($4,2 млрд). Этот комментарий усугубил конфликт с профсоюзами, которые угрожают автопроизводителю забастовками с декабря и требуют предложить решения, которые исключат закрытие заводов и крупные сокращения рабочих мест.