Volkswagen не видит другого выхода, кроме как уволить сотрудников и закрыть заводы, чтобы сократить расходы на €4 млрд ($4,2 млрд), заявил генеральный директор компании Томас Шефер. Этот комментарий усугубил конфликт с профсоюзами, которые угрожают автопроизводителю забастовками с декабря и требуют предложить решения, которые исключат закрытие заводов и крупные сокращения рабочих мест, сообщает Reuters.

«В конечном итоге любое решение должно привести к сокращению как избыточных мощностей, так и затрат. Мы не можем просто наклеить пластырь и продолжать тянуть время. В итоге это обернется для нас серьезными последствиями», — сказал Шефер.

Шефер заявил, что основная часть предполагаемых сокращений рабочих мест в немецкой автомобильной компании может быть реализована за счет естественной убыли персонала и досрочного выхода на пенсию, отметив, что и этих мер будет недостаточно.

«Это просто займет слишком много времени. Нет смысла откладывать реструктуризацию до 2035 года. К тому времени наши конкуренты оставят нас позади», — сказал он, добавив, что реструктуризацию VW лучше провести в течение 3–4 лет.

Помимо сокращений рабочих мест и закрытия заводов, Volkswagen также попросил работников подразделения VW AG, которое находится в центре текущего конфликта, сократить заработную плату на 10%.

По словам Шефера, в настоящее время нет надежды на то, что спрос в Европе значительно восстановится. Он также отметил, что затраты на рабочую силу на немецких заводах Volkswagen примерно в два раза выше, чем у конкурентов и собственных заводов VW в Южной и Восточной Европе.

Шефер сообщил, что постоянные усилия по экономии дали положительный эффект в виде прибыли в размере около €7,5 млрд, при этом необходима дополнительная экономия в размере €4 млрд. В настоящее время компания не видит возможности избежать закрытия заводов в Германии, а потенциальные остановки коснутся не только заводов по производству автомобилей, но и предприятий по производству комплектующих.

Ранее компании Rivian и Volkswagen Group завершили создание совместного предприятия по разработке программного обеспечения на сумму в несколько миллиардов долларов. Немецкий автопроизводитель инвестирует до $5,8 млрд до 2027 года, что примерно на 16% больше, чем при объявлении о сделке в июне. Volkswagen (VW) уже осуществил первоначальные инвестиции в размере $1 млрд в форме конвертируемых облигаций.