Объем портфеля лизинговых компаний в России в первом полугодии 2025 года сократился впервые за пять лет, составив 12,3 трлн руб. Это на 8% ниже по сравнению с началом года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

Unsplash

Сильнее всего в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года пострадали сегменты легковых автомобилей (минус 27%), грузовых (минус 67%) и строительной техники (минус 56%). Объем нового бизнеса в розничных направлениях уменьшился на 49%, достигнув 646 млрд руб., в то время как в корпоративных — на 21%, до 167 млрд руб.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев объяснил опережающий спад в рознице высокой базой предыдущих лет, когда автолизинг и лизинг стройтехники росли за счет импортозамещения, включая экспансию китайских брендов, и господдержки строительства.

В 2025 году ситуацию усугубили повышенные ставки, рост цен и снижение платежеспособности клиентов, а также кризис в грузоперевозках и замедление в стройсекторе. Малый и средний бизнес особенно уязвимы к ухудшению макроэкономики и удорожанию финансирования, подчеркнул генеральный директор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов.

По прогнозам экспертов, рост нового бизнеса в обоих сегментах возможен не ранее 2026 года, при этом тенденция к большему падению розницы сохранится до конца текущего года. Полноценный подъем возможен при снижении ключевой ставки до 10–15%, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.