Спрос на легковые автомобили со стороны сервисов такси и каршеринга в России в апреле-мае значительно вырос, особенно на подержанные машины. Лизинговые компании, опрошенные «Коммерсантом», связывают это с выгодными ценами на автомобили и принятием закона о локализации, который вступит в силу с марта 2026 года.

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Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов сообщил, что сделки с таксопарками по новым авто выросли на 74% по сравнению с январем, а по подержанным — в 4,5 раза. В «Интерлизинге» зафиксировали четырехкратный рост профинансированных машин для такси год к году, причем около 50% составляют подержанные авто. В «Европлане» также наблюдают рост продаж вторичного сегмента.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Романа Романовского, рост закупок со стороны таксопарков также может быть обусловлен высокими процентными ставками и ограничениями кредитования физических лиц, в результате которых ряд водителей не может оформить автомобиль на себя.

Региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Дмитрий Виссарионов отметил, что стоки лизинговых компаний в июне составили 40–42 тыс. автомобилей, из которых 25–30% — легковые.

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Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров назвал закон о локализации ключевым драйвером спроса. С марта 2026 года такси должны иметь 3,2 тыс. баллов локализации или быть выпущены по спецконтрактам 2022–2025 годов, но таксопарки активно закупают иномарки, которые можно использовать до списания, если их внесут в региональные реестры до дедлайна. Агаджанов отметил рост доли китайских авто до 40% против 5% в в прошлом году.