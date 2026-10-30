После октябрьских атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» российские компании стали активнее искать резервные площадки для своих ИТ-систем. Бизнес запрашивает дополнительные облачные мощности и рассматривает размещение данных в разных регионах. Провайдеры отмечают рост спроса и сокращение свободных ресурсов, а в начале 2027 года облачные услуги могут подорожать.

Unsplash

Один из участников рынка сообщил Forbes, что число запросов на подключение облачных мощностей выросло в несколько раз. По его оценке, около 90% доступных ресурсов уже занято. Интерес к резервированию проявляют не только компании, чья работа пострадала от атак, но и бизнес, который пересматривает подход к отказоустойчивости. Например, 15 октября Lamoda начала искать облачных провайдеров в России, Белоруссии и Казахстане для создания резервных ИТ-площадок.

Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин оценил пиковый рост числа обращений в 30%. В RCloud by 3data также сообщили о существенном увеличении спроса: компании запрашивают резервные мощности, подключение нескольких провайдеров и размещение инфраструктуры в разных регионах. По словам гендиректора Cloud.ru Михаила Лобоцкого, крупные корпоративные проекты перешли к планированию и выделению дополнительных мощностей. Провайдер вместе с клиентами прорабатывает варианты географического резервирования, в том числе в дружественных странах.

При этом компании не всегда готовы полностью передавать инфраструктуру облачным провайдерам. Исполнительный директор Elma Наталья Долгоженкова отмечает, что после инцидентов бизнес чаще рассматривает хранение резервных копий собственными силами. По ее словам, устойчивость зависит и от масштаба провайдера: компании с распределенной сетью дата-центров лучше защищены от локальных сбоев, чем небольшие операторы.

По оценке iKS-Consulting, интерес к мультиоблачным решениям и сервисам резервного копирования и восстановления данных (DRaaS) вырос. Однако заметное влияние на объем рынка может проявиться только в конце 2026-го или в 2027 году. Во втором квартале 2026 года на резервное копирование приходилось 1,8% рынка инфраструктуры как услуги (IaaS), или около 946 млн руб., на DRaaS — 0,4%, или примерно 185 млн руб.

Рост спроса сопровождается удорожанием оборудования. По словам Цаплина, с начала года серверы и системы хранения данных подорожали вдвое; некоторые дата-центры планируют почти в два раза увеличить стоимость размещения оборудования с нового года. Гендиректор K2 Cloud Сергей Зинкевич также указывает на многократный рост цен на серверную память и увеличение сроков поставок в два-три раза. Сокращение скидок приводит к тому, что заказчики платят ближе к прайсовым ценам.

Основатель Soltecs Анатолий Волков допускает, что в январе 2027 года облачные услуги могут подорожать сильнее обычного из-за расходов на повышение защищенности инфраструктуры и спроса на резервные мощности. Пока это прогноз участников рынка, а не сложившаяся ценовая тенденция.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.