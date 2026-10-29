«Яндекс» отозвал прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год после октябрьских атак беспилотников на свои дата-центры. Компания продолжает оценивать последствия повреждения инфраструктуры и пока не может надежно спрогнозировать финансовые результаты до конца года. При этом сервисы для пользователей и бизнеса восстановлены, а инженеры возвращают им оставшиеся функции.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

До атак компания ожидала, что по итогам года выручка вырастет примерно на 20%, а скорректированная EBITDA составит 350 млрд руб. В отчетности за III квартал «Яндекс» пояснил, что инциденты произошли уже после окончания отчетного периода и не повлияли на квартальные финансовые результаты. Возможность вернуться к публикации годовых прогнозов компания рассмотрит начиная со следующего квартала.

Выручка «Яндекса» в июле — сентябре 2026 года увеличилась на 12% год к году, до 411 млрд руб. За девять месяцев показатель вырос на 16%, до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA за квартал также прибавила 12%, достигнув 88 млрд руб., а за январь — сентябрь выросла на 30%, до 250 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21,4%.

Скорректированная чистая прибыль за III квартал увеличилась на 2%, до 46 млрд руб., а за девять месяцев — на 46%, до 128 млрд руб. Оборот от услуг по рекламе и продвижению вырос на 9% за квартал, до 136 млрд руб., и на 10% за девять месяцев, до 379 млрд руб. Рентабельность инвестированного капитала в III квартале достигла 32%, увеличившись на 4 п. п. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние четыре квартала составило 0,005.

В начале октября беспилотники атаковали дата-центры компании в Сасове Рязанской области, Владимире и Калуге. К середине месяца центр обработки данных во Владимире полностью остановил работу. Однако повреждения инфраструктуры привели к сбоям в российских онлайн-сервисах, после чего «Яндекс» постепенно восстанавливал их работу. Компания сообщила, что теперь все сервисы для пользователей и бизнеса доступны с ключевыми функциями, а инженеры продолжают возвращать их возможности в полном объеме.

Все три суперкомпьютера «Яндекса» — «Ляпунов», «Червоненкис» и «Галушкин» — не пострадали при атаках и были перевезены на новые площадки. В компании также заявили, что продолжают повышать устойчивость инфраструктуры и переходить к более распределенной модели работы. По оценке «Яндекса», масштаб и диверсификация бизнеса помогают справляться с последствиями инцидентов и выполнять обязательства перед клиентами и партнерами.

Кроме того, компания раскрыла данные о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 года. С начала июля по 27 октября «Яндекс» выкупил 2,1 млн акций на 7,7 млрд руб., что соответствует 0,53% уставного капитала. Ранее приобретенные бумаги позволили компании не проводить дополнительную эмиссию для программы мотивации в III квартале.

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