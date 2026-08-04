Британский стартап Olix, разрабатывающий специализированные чипы для искусственного интеллекта, привлек $312 млн и утроил свою оценку всего за несколько месяцев. История отражает новый тренд на рынке: после бума чат-ботов и генераторов изображений деньги все чаще получают компании, которые создают вычислительную инфраструктуру для ИИ.

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Olix основали в Лондоне в 2024 году. Стартап разрабатывает не отдельный универсальный процессор, а платформу X-1, в которой работа модели распределяется между множеством специализированных чипов. Она предназначена для инференса — использования уже обученной нейросети для обработки запросов и формирования ответов. Первый ускоритель Olix под названием DX-1 рассчитан на стадию декодирования, когда модель последовательно генерирует результат.

В Olix считают, что подход, при котором разные этапы инференса выполняются на одних и тех же графических процессорах, приближается к пределу эффективности. Платформа X-1 должна распределять модель между множеством специализированных чипов, каждый из которых отвечает за свою часть вычислений. Для обмена данными Olix разработала оптическое соединение, передающее информацию светом, а не электрическими сигналами по медным проводникам. По расчетам стартапа, это позволит снизить задержку и энергозатраты, однако заявленные показатели еще предстоит подтвердить после выхода оборудования на рынок.

В новом раунде финансирования приняли участие британский разработчик процессоров Arm, высокочастотная трейдинговая компания Hudson River Trading, сооснователь Netflix Рид Хастингс и государственный фонд Великобритании Sovereign AI Fund. Деньги пойдут на завершение разработки первого чипа, подготовку производства и расширение инженерной команды. Первые поставки клиентам Olix рассчитывает начать во второй половине 2027 года.

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В начале массового появления чат-ботов основное внимание инвесторов было приковано к развитию самих нейросетей и к генеративным ИИ-сервисам, а теперь все больше денег получают компании, создающие инфраструктуру для их работы. Только за последние месяцы британский стартап Fractile привлек $220 млн на разработку специализированных ИИ-чипов, американская Etched увеличила оценку до более чем $10 млрд, а SambaNova получила еще $1 млрд на развитие собственной вычислительной платформы.

По сути, рынок переживает вторую волну ИИ-бума. Если первая была связана с приложениями, которые демонстрировали возможности нейросетей, то теперь инвесторы все чаще вкладываются в компании, без которых эти сервисы просто не смогут работать достаточно быстро и дешево.

Что это значит для бизнеса

Для большинства компаний это пока не означает необходимости покупать новые процессоры — оборудование выбирают прежде всего облачные провайдеры и операторы дата-центров. Бизнес почувствует конкуренцию на инфраструктурном уровне косвенно, через стоимость обработки запросов, скорость ИИ-сервисов и доступность вычислительных мощностей. Эти параметры становятся не менее важными, чем возможности самих моделей.

Растущий спрос на специализированные ускорители дает новым игрокам шанс потеснить Nvidia и предложить рынку больше вариантов. Однако говорить о снижении зависимости от одного поставщика пока рано — Olix еще не начала поставки, а многим ее конкурентам только предстоит доказать преимущества своих систем в массовой эксплуатации. Если они подтвердят заявленные показатели, бизнес может получить более дешевый инференс и более широкий выбор поставщиков вычислительной инфраструктуры.

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