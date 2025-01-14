Несмотря на прогнозы аналитиков о неизбежном снижении цен на строящееся жилье, цены на него продолжают расти. Наиболее заметно они увеличились в Самаре, Ростове-на-Дону и Перми, а также в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. После новогодних праздников тенденция не изменилась. Эксперты Restate поделились своими наблюдениями с редакцией «Инк.».

Они пришли к выводу о том, что сокращение спроса и платежеспособности покупателей не привело к снижению цен на строящуюся недвижимость. Директор по развитию Restate Евгения Домрачева отметила, что застройщики не заинтересованы в этом и готовы значительно снижать объемы предложения.

В Москве с начала зимы средняя стоимость 1 кв. м в строящейся недвижимости выросла на 11 тыс. руб. или 2,5%, и составила почти 400 тыс. руб. Осенью показатель был ниже, и за три месяца прибавил всего 8 тыс. руб. (+2%). То есть сейчас он фактически ускорился в 2,5 раза.

На вторичном рынке цены растут еще быстрее. С начала декабря стоимость 1 кв. м увеличилась на 20 тыс. руб., то есть на 4,5%.

В Петербурге 1 кв. м в новостройках с первых чисел декабря подорожал на 6 тыс. руб. или 2%. При этом с января по конец ноября рост составил всего 10 тыс. руб. То есть за пять недель цены увеличились значительно.

Также наблюдается тенденция быстрого сокращения предложения во всех сегментах. В том числе уменьшились очереди в уже реализуемых проектах – это обычно один корпус, реже — два. И совсем не редкость, когда в продажу выводятся только секции на 50-100 квартир.

Наиболее ощутимо стоимость жилья в строящихся домах выросла в Самаре — на 9,4% (13 тыс. руб.). Предложение в последний месяц зимы сократилось почти на 10%. При этом на вторичном рынке цены стагнируют, как и в большей части российских «миллионников».

В Ростове-на-Дону средняя стоимость 1 кв. м на рынке строящегося жилья с декабря выросла на 6,3% (7 тыс. руб.) и почти на столько же — на вторичное жилье. На конец года, согласно официальным данным, непроданными остаются почти две трети всех выставленных на продажу лотов, в том числе в уже сданных домах.

Пермь демонстрирует стабильность. Осенью цены здесь выросли на 8%, с начала зимы – еще на 5% (8 тыс. руб.). То есть темпы остаются приблизительно те же.

Лидером по росту цен в абсолютном выражении стал город Сочи, где стоимость жилья за 1 кв. м увеличилась на 24 тыс. руб. При этом готовое жилье подешевело и стоит сейчас дешевле, чем в Москве.

В Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге новостройки подорожали незначительно, рост составил порядка 3 тыс. руб. за 1 кв. м. В Казани, Уфе, Омске, Воронеже, Волгограде и Краснодаре изменений не зафиксировано.

На вторичном рынке, помимо Сочи, небольшое снижение средней стоимости наблюдается в Перми, а заметный рост — только в Ростове-на-Дону. Во всех остальных городах-миллионниках роста не зафиксировано.

Ранее аналитики провели исследование доступности нового жилья в России. Для этого они сравнили среднюю стоимость 1 кв. м в новостройках разных регионов со среднегодовым доходом жителей в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что среднестатистический россиянин может приобрести только 4 кв. м.